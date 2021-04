Ibrahimovic, Maresca non lo scagiona: Milan va al ricorso per la squalifica

Ibrahimovic, Maresca non lo scagiona? Milan pronto al ricorso

Nessun insulto di Ibrahimovic all'arbitro Maresca secondo le ricostruzioni audio dei secondi che hanno preceduto l'espulsione dell'attaccante del Milan nel match vinto 3-1 contro il Parma. Ma il direttore di gara - che potrebbe aver sentito male alcune frasi (“mi sembra strano, eh” potrebbe essere stato frainteso con 'sei un bas...': Zlatan era lontano mentre parlava) sembra che non lo abbia scagionato nel referto mandato al Giudice Sportivo Mastropasqua. Stando ad altre ricostruzioni, Maresca potrebbe aver espulso Ibrahimovic dopo una serie lunga di proteste.

Ibrahimovic salta Milan-Genoa? E i match Sassuolo e Lazio? Il referto di Maresca e il ricorso rossonero

Dunque si attende il verdetto: verrà squalificato per una giornata (a meno di interventi della Procura Federale Figc) o più turni? Salterà solo Milan-Genoa in programma domenica (ore 12,30) o anche il successivo match di San Siro contro il Sassuolo di mercoledì 21 aprile (alle 18,30)? E il match con la Lazio di lunedì 26 aprile (monday night alle 20,45 un testa a testa nella corsa a un posto in Champions League)? La sensazione di molti addetti ai lavori è che alla fine Ibrahimovic salterà la sfida contro il Grifone (in cui Stefano Pioli recupererà Mandzukic: possibile staffetta con Leao al fianco di Rebic), ma siamo nel campo delle ipotesi, il referto di Maresca sarà decisivo: su quello che il Giudice Sportivo si baserà per emettere la sentenza. E su di esso il Milan è pronto a fare ricorso (con tanto di prove audio). Intanto, secondo il Corsera, il 40enne arbitro napoletano per un po' non dovrebbe dirigere i rossoneri.