Ibrahimovic-Milan, pieni poteri da Cardinale: mercato, RedBird e... Ibra-ter!

Ibrahimovic-Milan, inizia l'era dell'Ibra-ter

Ibrahimovic è pronto a tornare al Milan. La terza avventura dello svedese non sarà da giocatore ovviamente, ma con un ruolo tutto nuovo. Prima della partita con il Psg (Leao-Giroud e Loftus-Cheek show... qui le pagelle di Affaritaliani.it) aveva postato un 'Tic tac' quasi a scandire le ore che lo separavano dall'annuncio. I tempi sono quasi maturi, la fumata bianca imminente e per Zlatan è pronto un ruolo importante nel Diavolo. L'Ibra-ter sta per iniziare.

Ibrahimovic-Milan: consulente rossonero e di RedBird. Il ruolo di Zlatan sul mercato del Diavolo

Anzi non solo. Sarà infatti consulente esterno sia del Milan che di RedBird, il fondo di Gerry Cardinale proprietario della società rossonera. Non un dirigente interno, ma con ampi poteri: stando a Tuttosport infatti, Ibra avrà voce anche sull'area sportiva di Giorgio Furlani e si occuperà di Milan a tutto tondo.

Secondo queste indiscrezioni dirà la sua sulle strategie legate al calciomercato e su alcune linee guida da seguire per lo sviluppo del settore giovanile. Lo svedese anche in mente alcune aree da esplorare per i prossimi mercati, dal Brasile all'Olanda, passando per la sua Scandinavia.

Ibrahimovic-Milan, Zlatan a Milanello vicino alla squadra

Ibrahimovic manager (e uomo della proprietà), ma anche vicino alla squadra e allo staff tecnico di Stefano Pioli: il carisma, l'esperienza, la leadership e la cultura del lavoro di Zlatan al servizio del Milan anche ora che non è più giocatore. L'ex attaccante rossonero lavorerà a stretto contatto con il gruppo sia a Milanello che nelle gare in trasferta.

Leggi anche