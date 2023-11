Giroud come Hateley, Leao surclassa Mbappe, Loftus mostruoso: MILAN-PSG PAGELLE

Milan-Psg 2-1: Giroud-Leao notte da leoni. Loftus-Cheek mostruoso. Le pagelle

Maignan voto 6,5 Grande in uscita bassa su Mbappè all'inizio. Zero colpe sul gol di Skriniar. Per il resto attento in una serata in cui non deve compiere miracoli.

Calabria voto 6,5 Mbappè sulla sua fascia fa paura... solo sulla carta: la serata di Kylian probabilmente non è delle migliori, sicuramente il capitano rossonero contiene il fenomeno francese nel migliore dei modi

Thiaw voto 7 Annulla Kolu Muani prima e non soffre Ramos poi. Partita senza sbavature o distrazioni

Tomori voto 7,5 Con Thiaw annulla gli attaccanti del Psg. Sfiora il gol calciando una punizione velenosa che Donnarumma riesce a deviare. Prestazione da leader della difesa rossonera.

Theo Hernández voto 7,5 Mai in sofferenza dietro, scatena i suoi cavalli sul fronte offensivo. Il cross per il gol di Giroud è semplicemente perfetto. Calcia una grande punizione da 30 metri, ma Donnarumma gli chiude la porta e manda in corner (Ps. Prestazione da 7 in pagella per Gigio che torna per la prima volta da avvaersario nella San Siro rossonera e reagisce da campione al clima di constazione nei suoi confronti)

Loftus-Cheek voto 8 Si perde Skrianiar sul gol del Psg. Poi però l'ex Chelsea è mostruoso: fisicamente devastante, a centrocampo stravince tutti i duelli. Forza, tecnica e personalità: quanto è mancato contro Juventus e Napoli

Musah voto 6,5 Corre dietro a tutti gli avversari, recupera palloni, lotta, dà l'anima e gioca con lucidità quando ha la palla tra i piedi. Peccato solo il tiro centrale da buona posizione a inizio match e l'ammonizione che gli costerà la partita contro il Borussia Dormund. (dal 84’ Krunic)

Reijnders voto 6,5 L'olandese è lucido e ordinato in regia, fa schermo davanti alla difesa: una prova autorevole dopo un periodo in chiaro-scuro

Pulisic voto 6,5 Non pesca il jolly dal mazzo, ma le sue carte sono sempre interessanti: giocate pungenti e tanto sacrificio in aiuto dei centrocampisti. Mette in ansia San Siro quando esce nei secondi finali del match per infortunio. "Sembra un crampo, però nello stesso punto dell'altra volta... Speriamo davvero sia solo questo", dice Pioli a fine match (dal 91’ Florenzi)

Giroud voto 7,5 A molti il gol di testa ha ricordato il volo indimenticabile di Mark Hateley (su cross dalla destra di Pietro Paolo Virdis) in un mitico derby contro l'Inter (28 ottobre 1984) vinto dal Milan 2-1, come in quest'occasione col Psg. Forse Attila mostrò più strapotere in elevazione, mentre Oliviero, imbeccato da un grande Theo Hernandez, è stato da applausi per come ha sovrastato Skriniar prendendogli il tempo. Comunque sia due magie che resteranno scolpite nel tempo e nei cuori rossoneri. Non solo il gol partita: entra nell'azione dell'1-1 con il tiro respinto da Donnarumma, poi buttato in rete da Leao. Tira sull'esterno della rete su ottimo servizio di Loftus-Cheek. E sono tante le giocate preziose per i compagni nei novanta minuti

Leão voto 8 Il gol in rovesciata è fantastico, la prestazione incontenibile: Hakimi (voto 5) viene cancellato nel duello sulla fascia e Mbappè (voto 5,5: non basta qualche dribbling a salvare la sua prestazione) in quello a distanza. Il Psg gli concede spazio e se fai correre Rafa in campo aperto può finire solo così (dal 84’ Okafor).

Pioli voto 7 Dà fiducia a Musah a centrocampo e viene ripagato da una prestazione gagliarda dell'americano. Il suo Milan aspetta il Psg di Luis Enrique e riparte con ferocia e determinazione riaprendo la corsa agli ottavi di Champions.