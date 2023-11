Milan-Psg 2-1, Giroud sovrasta Skriniar. Leao show: "Io parlo in campo". E Pioli...

Giroud-Leao ribaltano il Psg: Milan torna in corsa in Champions

Il Milan esce dalla crisi e nella serata più delicata di questa prima parte di stagione ottiene un preziosissimo successo in Champions League contro il Paris Saint Germain. A San Siro finisce 2-1 in rimonta grazie alle reti di Leao e Giroud, che rendono vano l’iniziale vantaggio dell’ex Inter Skriniar. Si tratta della prima vittoria europea per la squadra di Pioli, capace di rilanciarsi prepotentemente nel Gruppo F: i rossoneri ora sono terzi a 5 punti, distanti solo due lunghezze dal Dortmund primo e a -1 proprio dai francesi di Luis Enrique. È un inizio di gara pirotecnico quello di San Siro, caratterizzato da ritmi altissimi ed emozioni continue.

Al 9’ i parigini sbloccano con Skriniar, che da una situazione di corner colpisce di testa dopo una spizzata sul primo palo di Marquinos. Passano però pochi minuti e i rossoneri rispondono immediatamente con un gol in rovesciata di Leao, bravo a trovare la coordinazione giusta dopo una respinta di Donnarumma sul tiro precedente di Giroud. Il botta e risposta tra le due squadre prosegue a ridosso della mezz’ora: Dembele colpisce una traversa con un gran mancino dal limite sfiorando il nuovo vantaggio ospite, sul ribaltamento di fronte invece Giroud colpisce solo l’esterno della rete da ottima posizione dopo un servizio di Leao. L’attaccante francese del Milan si rifà ad inizio ripresa, quando su un cross perfetto di Theo trova il tempo giusto per sovrastare Skriniar e firmare di testa il 2-1 rossonero. Al 63’ la squadra di Pioli sfiora anche il tris proprio con Theo, che s’incarica di calciare una punizione chiamando Donnarumma ad una bella respinta. L’ex portiere rossonero, fischiatissimo dai suoi vecchi tifosi per tutto il corso del match, è provvidenziale nel tenere a galla il Psg anche nel finale su un tiro di Okafor diretto all’angolino. Nel finale i padroni di casa sono comunque costretti a soffrire, correndo un gran pericolo allo scoccare del 90’ sulla conclusione di Lee che scheggia il palo alla sinistra di Maignan. Al triplice fischio resiste comunque il 2-1.

Giroud supera Skriniar (foto Lapresse)



Milan, Leao show col Psg: "Io parlo in campo"

"Oggi abbiamo dimostrato chi siamo davvero, non ho parole, sono contentissimo", le parole di Rafa Leao dopo il 2-1 del Milan contro il Psg a Mediaset. L'attaccante portoghese ha segnato un gol spettacolare in rovesciata e giocato una partita spettacolare. Sulle critiche: "Mi spingono. Le persone possono continuare a parlare, io parlo in campo”.

Milan-Psg, Leao spettacolare. Pioli: "Questo deve essere il suo standard"

Il Milan batte 2-1 il Psg e torna in corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions. "Quello che dovavamo fare lo abbiamo fatto. Abbiamo giocato con lo giusto spirito. Abbiamo fatto uno sforzo eccezionale per rimontare una grande squadra. Complimenti ai ragazzi. Era una partita importante per il girone, non è deciso niente, ora ce la giocheremo in casa con il Dortmund", le parole di Stefano Pioli a Sky. Sulla reazione dopo la brutta sconfitta in casa contro l'Udinese che ha fatto precipitare i rossoneri a 6 punti dall'Inter: "Molto lo hanno fatto loro. Io ho ricordato loro chi siamo e il percorso che abbiamo fatto. Abbiamo regalato una grande serata ai tifosi dopo la delusione di sabato". Sul gioco, l'allenatore del Milan spiega: "E' chiaro che vorrei sempre un Milan così. Sabato abbiamo sbagliato completamente partita, ma questa squadra ha un suo modo di giocare e di stare in campo. Queste partite dicono tante cose. Abbiamo sofferto, loro hanno tenuto più palla, ma abbiamo avuto occasioni anche per fare più gol. Abbiamo fatto un passo in avanti importante, ma il girone si deciderà solo all'ultima partita. Ora abbiamo lo scontro diretto con il Dortmund che davanti a noi di due punti, potrebbe essere decisiva". Su Leao: "Questo deve essere il suo standard. Può essere un campione, ma dipende solo da lui. Ha fatto una partita eccezionale come tutti, non solo a livello di qualità, ma anche di voglia". Sulle differenze tra Champions e campionato: "Non è un Milan diverso. Non siamo stati in difficoltà contro Juve e Napoli, abbiamo pagato a caro prezzo alcuni errori. Stasera abbiamo speso tanto, ma dobbiamo rituffarci subito sul campionato".

Milan-Psg 2-1 tabellino

Giroud batte Donnarumma (foto Lapresse)



Milan (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Thiaw, T. Hernandez; Loftus-Cheek, Musah (39' st Krunic), Reijnders; Pulisic (47' st Florenzi), Giroud, Leao (39' st Okafor). A disp.: Mirante, Nava, Bartesaghi, Adli, Pobega, Chukwueze, Jovic. Allenatore Pioli

Paris Saint Germain (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Skriniar (44' st Barcola), L. Hernandez (18' st Mukiele); Zaire-Emery, Ugarte (15' st Lee Kang-In), Vitinha (15' st Fabian Ruiz); Dembelè, Kolo-Muani (15' st Gonçalo Ramos), Mbappè. A disp.: Letellier, Tenas, Soler. Allenatore Luis Enrique

