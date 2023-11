Milan e Lazio agli ottavi di Champions League se... Le combinazioni

Milan, Giroud-Leao stendono il Psg di Mbappè: volata rossonera per gli ottavi di Champions League

Dolce la notte di Milan e Lazio in Champions League: Leao e Giroud ribaltano il Psg di Mbappè regalando una vittoria bellissima al pubblico rossonero che ha fatto l'ennesimo sold out a San Siro (incasso da 7,7 milioni di euro), Ciro Immobile stende il Feyenoord all'Olimpico (segnando il suo 200° gol con la maglia bianconceleste).

A due giornate dalla fine dei gironi di Champions League, il Diavolo di Stefano Pioli torna in corsa per gli ottavi di finale e gli aquilotti di Maurizio Sarri spiccano il volo vedendo più vicina la meta. Vediamo le combinazioni vincenti per Milan e Lazio

Milan si qualifica agli ottavi di Champions League se...

Il Milan malgrado la vittoria contro il Psg è al terzo posto del gruppo F con 5 punti dietro ai francesi (6) e al Borussia Dortmund capolista (7) grazie alla vittoria casalinga per 2-0 sul Necastle (ultimo a 4). La situazione resta di estremo equilibrio in quello che al momento del sorteggio era stato individuato da tutti come il gruppo di ferro. Finisse oggi il Diavolo andrebbe in Europa League, ma le due giornate che mancano regalano il sogno di una qualificazione agli ottavi di finale per Giroud, Leao e compagni.

La buona notizia è che il Milan è padrone del suo destino: il passaggio del turno non dipende da risultati esterni e se vincesse le ultime due partite il pass per il paradiso della fase a eliminazione diretta della Champions League sarebbe matematico.

La cattiva notizia è che potrebbero non bastare 4 punti (vittoria e pari) nei due impegnativi match che la squadra di Pioli dovrà sostenere contro Borussia Dortmund a San Siro (28 novembre) e a Newcastle (13 dicembre).

Le combinazioni che portano il Milan agli ottavi di Champions League

Vince sia contro il Borussia Dortmund e il Newcastle;

Batte il Borussia a San Siro, pareggia con il Newcastle all'ultima giornata e il PSG nell'ultimo turno batte il Dortmund

Pareggia con il Borussia Dortmund, sconfigge il Newcastle e il Psg batte il Dortmund all’ultima giornata

Vince contro il Borussia Dortmund, pareggia con il Newcastle in Inghilterra e il PSG non totalizza più di due punti contro Magpies e tedeschi.

Vince contro il Borussia Dortmund, perde con il Newcastle e il Psg batte i tedeschi

Perde contro il Borussia Dortmund, vince con il Newcastle e il Psg racimola solo un punto nelle ultime due giornate contro Newcastle e Dortmund.

Per il Milan intanto sarà fondamentale vincere la prossima gara con il Borussia Dortmund per superare i tedeschi e andare avanti nei confronti diretti.

GRUPPO F CLASSIFICA

1- Borussia Dortmund 7 punti (diff. reti +1) in 4 partite

2- PSG 6 punti (diff. reti +1) in 4 partite

3- MILAN 5 punti (diff. reti -2) in 4 partite

4- Newcastle United 4 punti (diff. reti 0) in 4 partite

GIRONE F CALENDARIO

Quinta giornata (28 novembre 2023)

Milan-Borussia Dortmund (ore 21)

Paris Saint-Germain-Newcastle (ore 21)

Sesta giornata (13 dicembre 2023)

Newcastle-Milan (ore 21)

Borussia Dortmund-Psg (ore 21)

Lazio si qualifica agli ottavi di Champions League se...

La Lazio dopo la vittoria per 1-0 contro il Feyenoord è seconda nel Gruppo E con 7 punti, alle spalle dell’Atletico Madrid (8 punti). Gli olandesi sono rimasti fermi a quota 6 e il Celtic è fanalino di coda con 1 punto. La squadra di Sarri si qualifica agli ottavi facendo 4 punti su 6 ma potrebbe bastare anche solo la vittoria nella prossima giornata, in casa contro il Celtic il 28 novembre, se l’Atletico dovesse vincere contro il Feyenoord. L'ultima partita del 13 dicembre in casa degli spagnoli potrebbe diventare ininfluente ai fini del passaggio del turno, ma decisiva per giocarsi il primo posto nel girone.

GRUPPO E CLASSIFICA

1- Atletico Madrid - 8 punti (diff. reti +7)

2- Lazio - 7 punti (diff. reti 0)

3- Feyenoord - 6 punti (diff. reti +2)

4- Celtic - 1 punto (diff. reti -9)

GIRONE E CALENDARIO

Quinta giornata (28 novembre 2023)

Lazio-Celtic (ore 18:45)

Feyenoord-Atletico Madrid (ore 21)

Sesta giornata (13 dicembre 2023)

Atletico Madrid-Lazio (ore 21)

Celtic-Feyenoord (ore 21)