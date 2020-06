Ibrahimovic nello spogliatoio Hammarby, violate regole anti-Covid?

Zlatan Ibrahimovic avrebbe infranto le regole imposte dal governo svedese per la ripresa del calcio dopo la pandemia di Covid-19. Secondo quanto riporta il quotidiano svedese 'Sportbladet', il 38enne attaccante del Milan avrebbe assistito nella tribuna della Tele2 Arena alla sfida a porte chiuse vinta dall'Hammarby, squadra di cui e' azionista e con cui si e' allenato durante il lockdown in Italia, per 2-0 sull'Oestersund: al termine dell'incontro, l'ex Juve e Inter sarebbe entrato negli spogliatoi per congratularsi con l'undici guidato da Stefan Billborn, infrangendo cosi' il protocollo che riserva i locali adibiti al post gara solo a calciatori e tecnici.

Intanto lo svedese è atteso in Italia per martedì dove si sottoporrà a nuovi accertamenti al polpaccio destro infortunati. L'attaccante si è controllato ultimamente dopo la lesione al muscolo soleo il 4 giungo. "Il processo di guarigione procede bene senza complicanze", l'esito comunicato dal club rossonero. La speranza di Pioli è di riuscire a recuperarlo almeno per la sfida del 28 giugno contro la Roma.