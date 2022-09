Icardi al Galatasaray. Ma Wanda Nara sogna... un'altra Inter

Icardi dal Psg al Galatasaray

Mauro Icardi ricomincia dalla Turchia. L'attaccante argentino - che in questo inizio di stagione non era mai stato convocato dal nuovo allenatore del Psg, Christophe Galtier - secondo Sky Sport, è vicinissimo al Galatasaray. A Istanbul, il calciomercato sta per chiudersi: mancano alcuni dettagli poi l'ex capitano dell'Inter partirà in direzione Istanbul dove il Galatasaray è pronto ad accoglierlo in prestito secco. Mauro Icardi - che compirà 30 anni a febbraio - è pronta dunque una nuova sfida in Europa dopo un'avventura al Paris Saint Germain iniziata nel 2019 (quando venne acquistato dall'Inter) che lo ha visto collezionare 92 presenze con la maglia del club francese condite da 38 reti e 10 assist. Insomma, il senso del gol non lo ha mai perso e i tifosi del galtasaray possono sognare con un Icardi al centro del loro attacco.

Wanda Nara sogna l'Inter Miami nel di Icardi

Insomma, il presente di Icardi potrebbe essere a Istanbul. Il futuro forse negli Stati Uniti, per la precisione in Florida. Wanda Nara, da Miami, ha confessato questo sogno nel corso di un'intervista: "Ci piace molto qui - ha confessato ai microfoni di 'America Tv' a margine della presentazione della sua nuova linea di cosmetici -. C'è un'incredibile comunità latina e con Mauro abbiamo parlato di un possibile futuro negli Stati Uniti. Sarebbe bello se un giorno potesse giocare con l'Inter Miami, una grande squadra".