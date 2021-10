Icardi e Wanda Nara di nuovo insieme? Il post su Instagram di Mauro: "Ti amo"

Mauro Icardi e Wanda Nara sembra proprio che abbiano fatto pace. L'attaccante del Psg (che aveva saltato la sfida di Champions League contro il Lipsia vinta dai parigini 3-2) ha comunicato la bella notizia su Instagram: "Grazie amore mio per continuare a credere nella nostra meravigliosa famiglia", le parole di Maurito. Duque pare proprio un happy end per la coppia "Grazie per essere il motore delle nostre vite. Ti amo. Fa male ferire i tuoi cari, guarisci solo quando ti perdonano".