Il Napoli ha fatto bene a non giocare con la Juve o merita lo 0-3? Sondaggio

Il Napoli non si è presentato all'Allianz Stadium per la sfida contro la Juventus dopo che la Asl ha bloccato la partenza per Torino della squadra di Aurelio De Laurentiis alla vigilia del match. Ora la palla passa al giudice sportivo che dovrebbe comminare lo 0-3 a tavolino a Insigne e compagni (oltre a un punto di penalizzazione). I successivi ricorsi poi rimetteranno tutto in gioco ed è possibile che la sanzione venga tolta (si ipotizza un recupero del match per il 13 gennaio 2021).

Giusto che il Napoli perde il match con la Juventus o ha fatto bene a non giocare la partita?

JUVENTUS-NAPOLI, VOTA IL SONDAGGIO DI AFFARITALIANI.IT