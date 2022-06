Il Palermo fa gola agli sceicchi: fissato il prezzo a 12 milioni

Gli sceicchi vogliono il Palermo: pronti 12 milioni

Il prezzo c’è: 12 milioni. La data di scadenza pure, cioè 30 giugno. Sembra tutto pronto per un matrimonio riuscito: parliamo della squadra di calcio del Palermo, fresca di promozione in Serie B, che avrebbe attirato le attenzioni del City Football Group, la holding dello sceicco Mansur che detiene la partecipazione in 11 squadre di calcio: il Manchester City, certo, ma anche il Nac Breda in Olanda, il Troyes in Francia, il Lommel Sk in Belgio o il New York City Fc in Usa. La dodicesima stella della galassia potrebbe essere dunque il Palermo. Ad accendere i riflettori sulla squadra sarebbe stata la campagna playoff di LegaPro, capace di radunare 100mila spettatori in tre partite. Proprio lo stadio Barbera è uno dei punti nodali intorno a cui si concentrerà la trattativa che, secondo Il Messaggero, ha avuto un primo abbrivio a Milano un paio di giorni fa. Da una parte Dario Mirri, presidente del club; dall’altro Giovanni Gardini, delegato del City Football Group.

Da qui a dire che è tutto fatto ne passa. Oltre alla questione stadio, infatti, c’è da risolvere anche il nodo allenatore. Silvio Baldini non è un nome da “prima pagina”, ma ha il rinnovo automatico in tasca dopo la promozione e gode della fiducia dell’attuale dirigenza. Poi c’è il tema del centro sportivo e del piano di sviluppo dei giovani, così come il focus sul calcio femminile. Si vedrà, insomma. Entro il 30 giugno bisognerà capire se ci sono possibilità concrete o se invece sarà stato soltanto un innamoramento estivo.