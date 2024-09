Il Torino vola, ma i conti non tornano: per Cairo quasi 100 milioni persi da patron

Torino, Urbano Cairo e i (quasi) 100 milioni persi da proprietario del club granata

Urbano Cairo, editore di Rcs MediaGruoup e presidente del Torino Football Club, è stato duramente contestato recentemente dai tifosi granata per la sua gestione del calciomercato. Contestazioni a parte, però, Cairo ha altri problemi più seri con la squadra che pure è terza in classifica. Da quando l’ha rilevata nel 2005, infatti, in 19 anni ha accumulato quasi 100 milioni di euro di perdite come saldo netto fra esercizi positivi e esercizi in rosso.

Per ricostruire i numeri “rosso granata” bisogna leggere i bilanci 2005-2023 del Torino FC che Cairo controlla attraverso la sua holding U.T. Communications. L’avventura di Cairo al Torino iniziò male nel 2005 (la squadra fu rilevata nel settembre di quell’anno) con una perdita di 1,4 milioni.

Poi vennero le perdite 2006 (-3,8 milioni), 2007 (-3,8 milioni), 2008 (-3,9 milioni), 2010 (-11,1 milioni), 2011 (-14,7 milioni) e 2012 (-11 milioni). Il 2013 fu anno di un piccolo utile (1 milione), più robusto nel 2014 (10,5 milioni) e di poco inferiore l’anno dopo (9,5 milioni). Il biennio successivo è contraddistinto ancora dai profitti grazie alle plusvalenze da vendite di calciatori: l’utile del 2016 è di 1,4 milioni e di ben 37,2 milioni quello dell’anno successivo.

Ma dal 2018 il bilancio del Torino è rimasto in perdita per sei anni consecutivi: -12,3 milioni, -13,9 milioni (2019), -19 milioni (2020), -37,7 milioni (20231), -6,8 milioni (2022) e -9,5 milioni lo scorso anno.

Facciamo i conti, quindi: in 19 anni il Torino ha chiuso in rosso 14 bilanci perdendo complessivamente oltre 157 milioni e ha segnato utili in soli 5 esercizi per complessivi 59,6 milioni, con un saldo netto negativo di 97,7 milioni che pesato sulle tasche di Cairo.