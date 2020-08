Ilaria D'Amico lascia calcio e sport. Ecco la sua nuova sfida in prime time

Ilaria D'Amico lascia calcio e sport dopo 23 anni

Ilaria D’Amico lascia il calcio e lo sport. "Sì, dopo 23 anni che me ne occupo, quasi 18 a Sky. Finita la Champions volterò pagina". Lo spiega la conduttrice Sky in un'intervista al Corriere della Sera. "Avrei potuto continuare per sempre, è una macchina che conosco benissimo. Ma voglio rodarne una nuova. Avrebbero potuto viaggiare in parallelo? L’ho fatto per anni ma non potrei ora, con la mia vita che è piena di cose belle, tra cui una famiglia abbastanza complessa, allargata. Voglio puntare su un solo obiettivo. Oggi, dopo molte sfide vinte, le mie nuove sono anche l’essere mamma, compagna e un riferimento per altri piccoli".

Ilaria D'Amico, prime time d'attualità su Sky

Ilaria D'Amico pensa, sempre su 'Sky', a un talk d'informazione. "Avrò un solo nuovo figlio professionale. Se ho già delle idee? «Una prima serata che parli di attualità e diventi appuntamento fisso. Quando ne abbiamo parlato a Sky, ho sentito il richiamo della foresta". Che programma sarà? “Ne stiamo ancora parlando. Per me saper ascoltare per poi fare emergere un’opinione. Non tollero l’urlo becero ma non mi piace neanche la tv dei carini, quelli che stanno nel mezzo. Va bene anche far discutere e dividere. Personalmente, voglio immergermi in queste nuove realtà social, un tema che mi interessa molto: sarà che sono a contatto diretto con dei pre adolescenti ma vedo quanto sono importanti”.





Ilaria D'Amico: "Sono andata oltre i cliché"

"La cosa per cui vado più fiera? La soddisfazione per essere andata oltre i cliché. Sento il rispetto di un mondo quasi tutto maschile: non conta io sia donna o uomo. Sono una giornalista che mette in campo la sua professionalità. Penso di aver contribuito a sdoganare la presenza femminile in certi ambiti", spiega Ilaria D'Amico. Che ricorda la sua prima diretta con Sky Calcio Show: "Mi ero preparata una valanga di appunti, in studio avevo una specie di tesi di laurea. In seguito mi vietarono di consultare l’archivio".

Ilaria D'Amico: "Buffon riascolta i processi di Mani Pulite"

Su Buffon dice: "L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente… Non pensavo potessero unirci così tante cose. Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione… da giorni si addormenta con le cuffie: riascolta i processi di Mani Pulite".