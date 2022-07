In forma per l'estate: nona puntata, upper body workout - VIDEO

PUNTATA N°9: UPPER BODY WORKOUT

ESERCIZIO 1 – PIEGAMENTI DELLE BRACCIA SU RIALZO

Posizione di partenza: corpo proteso in avanti con mani in appoggio su rialzo e addominali in contrazione. Eseguire un piegamento delle braccia avvicinando il più possibile il petto al rialzo. Una volta sfiorato il rialzo tornare energicamente alla posizione di partenza. Se il movimento risulta essere troppo complesso utilizzare un piano di appoggio più alto.

ESERCIZIO 2 – ALZATE LATERALI

Posizione di partenza: seduto su rialzo braccia lungo i fianchi che sorreggono i carichi. Inspirando sollevare le braccia semi-tese mantenendole in linea con il busto fino ad avere i gomiti all’altezza delle spalle. Espirando tornare alla posizione di partenza. mantenere la schiena dritta grazie agli addominali contratti e il petto in fuori per tutto l’arco del movimento

ESERCIZIO 3 – CROCI INVERSE

Posizione di partenza: seduto su rialzo con il busto rilassato appoggiato sulle cosce, sguardo a terra e braccia perpendicolari al pavimento che sorreggono i carichi. Inspirando sollevare le braccia semi-tese fino a portare i gomiti all’altezza del busto (sempre rivolti verso l’alto) senza sollevare il petto dalle cosce. Espirando tornare comodamente alla posizione di partenza.

CIRCUITO:

Esercizio 1: 60 secondi di attività e 30 secondi di recupero

Esercizio 2: 60 secondi di attività e 30 secondi di recupero

Esercizio 3: 60 secondi di attività e 30 secondi di recupero

Ripetere il circuito per 6 volte consecutive.

CHALLENGE

Eseguire 20 ripetizioni del primo esercizio, 10 del secondo esercizio e 10 del terzo esercizio 1 volta al giorno fino al prossimo allenamento qui su Affaritaliani.it.

Riccardo Di Benedetto: Dottore in scienze motorie, Elav Top fitness trainer, Personal trainer.

Instagram: @Riccardodibenedetto_pt

Edoardo Di Benedetto: Fotografo, Digital creator

Instagram: @Edoardodibenedetto.ph