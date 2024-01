Inter-Atalanta, la data del recupero: Gasperini non ci sta, ecco perché

Inter-Atalanta, Gasperini: "Che fastidio il recupero tre giorni dopo il Milan"

Il match tra Inter e Atalanta, posticipato per la Supercoppa Italiana (vinta dai nerazzurri battendo Lazio e Napoli nelle final-4 in Arabia Saudita) verrà recuperato il 28 febbraio. Una collocazione nel calendario che non è piaciuta all'allenatore della Dea, Giampiero Gasperini. "Mi ha dato fastidio dove ci hanno piazzato il recupero con l'Inter, tre giorni dopo il Milan a San Siro", le parole di Gasp all'Eco di Bergamo. E aggiunge: "Saremo gli ultimi a recuperare, si poteva inserire nelle settimane precedenti che di spazio ce ne era...".

Atalanta, Gasperini su Scamacca e sul dualismo Carnesecchi-Musso

Gasperini su Scamacca: "Deve correre, corre poco. Se è cosi poco dinamico non può fare niente di buono nonostante le qualità importanti". Sul dualismo in porta tra Carnesecchi e Musso. "Si possono avere due portieri di pari valore, ma bisogna che i portieri ci stiano volentieri. Se non è così, io non ho mai tenuto le persone controvoglia. Carnesecchi rientra nel modello che intendevo io. Il bene della società per me viene prima di tutto".

Gasperini sul ciclo all'Atalanta

A proposito di questo terzo ciclo all'Atalanta, Gasp racconta una grande preoccupazione. "Una cosa invece mi preoccupa davvero: l'idea che si cominci a ragionare come quelle big che sono costrette ad andare in Europa per questioni economiche, perché se falliscono l'obiettivo vengono a mancare i fondi per andare avanti. Se l'Atalanta comincia a ragionare così diventa una squadra perdente. Non che andare in Europa non sia importante, ma è più importante come ci arrivi. Vendere Hojlund è come andare tre volte in Europa".