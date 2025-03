Inter-Feyenoord 2-1; ora i quarti di Champions League con il Bayern Monaco

Il cammino in Champions League dell'Inter prosegue. I nerazzurri come previsto, dopo il successo di settimana scorsa per 2-0 in Olanda, superano anche a San Siro gli olandesi del Feyenoord che proprio al meazza avevano eliminato il Milan nei playoff.

Inzaghi risparmia gli acciaccati Lautaro Martines e Di Marco, inoltre in vista del big match di Campionato di domenica prossima con l'Atalanta tiene in panchina anche Barella e Bastoni. Spazio quindi a diversi panchinari ma non cambia la dofferenza delle forze in campo. I nerazzurri controllano il possesso palla senza soffrire troppo il pressing alto degli ospiti ma non solo; Chalanoglu e compagni riescono a trovare le punte con una certa facilità. Ed è proprio da un pallone filtrante per Thuram che i nerazzurri passano in vantaggio. Il francese riceve sulla sinistra, si accentra e scaglia il pallone quasi all'incrocio dei pali: imparabile.

Poi è quasi ordinaria amministrazione con qualche occasione sbagliata di troppo, soprattutto per errori all'ultimo passaggio, fino al contatto in area con cui gli olandesi conquistano un calcio di rigore che trasformano per l'1-1 con cui si è chiuso il primo tempo.

Ad inizio ripresa però bastano un paio di accelerazioni della squadra di Inzaghi per spaventare gli avversari, fino al rigore conquistato da Taremi (per il resto ancora piuttosto deludente) e trasformato da Chalanoglu per il 2-1.

Da notare per il resto un'azione incredibile di Thuram, che colpisce la traversa dopo aver saltato 4 avversari come birilli, e l'esordio di due ragazzi della primavera negli ultimi 10 minuti.

I nerazzurri passano quindi ai quarti di finale di aprile dove incontreranno i bavaresi del Bayern Monaco, in una sfida che ha già regalato nel passato serate memorabili, come la finale vinta di Champions nel 2010 a Madrid. E, non ultimo, incassano tra qualificazione ed incasso almeno altri 15 milioni.