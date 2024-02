Inter-Juventus, anche Dazn va in gol: numeri record col derby d'Italia...

Inter-Juventus da record su Dazn, 2,3 milioni di spettatori

Inter-Juventus segna una tappa importante nella marcia scudetto dei nerazzurri (l'1-0 co autorete di Gatti segna il +4 in classifica sui bianconeri e con una partita in meno) ma anche un record di ascolti su Dazn. Con la Serie A che entra sempre più nel vivo tra duelli infuocati al vertice e scontri per risalire le vette della classifica, lo spettacolo del massimo campionato continua a tenere incollati allo schermo gli appassionati di calcio. La ventitreesima giornata è stata vista da quasi 6.6 milioni di persone con il Derby d’Italia che ha segnato il record stagionale. Il big match tra Inter e Juventus si piazza sul gradino più alto del podio delle sfide più seguite su Dazn.

Inter-Juventus record su Dazn, batte... Juventus-Inter

Il Derby d’Italia del girone di ritorno con circa 2,3 milioni di spettatori ruba il primato della partita più vista su Dazn per questa stagione 2023/2024 al match tra bianconeri e nerazzurri giocato nel girone di andata: Juventus-Inter aveva totalizzato 2,1 milioni.

Frosinone-Milan dietro a Inter-Juventus nella giornata di serie A su Dazn

Lecce-Fiorentina – 447.221 spettatori

Empoli-Genoa – 81.348 spettatori

Udinese-Monza – 90.385 spettatori

Frosinone-Milan – 922.698 spettatori

Bologna-Sassuolo – 272.780 spettatori

Torino-Salernitana – 289.541 spettatori

Napoli-Verona – 785.894 spettatori

Atalanta-Lazio – 683.383 spettatori

Inter-Juventus – 2.274.596 spettatori

Roma-Cagliari – 544.983 spettatori

Zona DAZN – 152.973 spettatori

TOTALE – 6.545.802 spettatori