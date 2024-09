Inter-Milan, dove vedere il derby in diretta tv e streaming

Derby Inter-Milan, ecco dove vedere il match in tv e streaming

Non solo Fashion Week. Milano si scalda anche per il tanto atteso derby Inter-Milan in programma per domenica 22 settembre, ore 20.45 a San Siro. L'Inter, guidato da Inzaghi, cerca la vittoria per mantenere le prime posizioni. Mentre il Milan punta a dimenticare la brutta sconfitta in Champions League contro il Liverpool. Un match finito 1-3 per gli inglesi. Ma dove si potrà vedere la quinta giornata del campionato di serie A? La partita Inter-Milan sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.