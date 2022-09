Champions League: Viktoria Plzen-Inter dove vederla in tv e streaming

Viktoria Plzen-Inter, tv e streaming: dove vedere i nerazzurri in Champions League

Inter a caccia di una vittoria in Champions League sul campo del Viktoria Plzen (mercoledì 14 settembre alle 18,45) dopo la sconfitta per 0-2 nel match d'esordio a San Siro contro il Bayern Monaco (atteso alla trasferta sul campo del Barcellona, vincitore nella prima partita per 5-1 contro gli avversari dei nerazzurri). Simone Inzaghi ha le idee chiare su che tipo di sfida attende la sua squadra: “Sarà una partita fisica, loro appoggiano molto il gioco sul centravanti e poi hanno tre calciatori che arrivano bene a supporto. Noi non siamo riusciti a lavorare tanto sul campo ma in video abbiamo analizzato la situazione: è importante conquistare i tre punti, siamo in un girone con avversari fortissimi, di altissima qualità ma dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Questa è una squadra fisica, forte nelle ripartenze, che qui in casa ha costruito la qualificazione ai gironi: sappiamo cosa dobbiamo fare”. Viktoria Plzen-Inter, ecco una guida per seguire il match in tv e streaming.

Viktoria Plzen-Inter tv e streaming: Sky e Mediaset Infinity

Viktoria Plzen-Inter sarà trasmetta in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 con telecronaca di Maurizio Compagnoni e commento di Lorenzo Minotti (bordocampo Andrea Paventi, Diretta Gol Riccardo Gentile). La sfida di Champions dei nerazzurri andrà in diretta streaming anche su Now e SkyGo, oltre a Infinity per quanto concerne Mediaset. Niente match dell'Inter su Amazon Prime Video (ecco quale squadra italiana verrà trasmessa in questo turno in esclusiva).

Viktoria Plzen-Inter: probabili formazioni

VIKTORIA PLZEN (4-2-3-1): Stanek; Havel, Hejda, Pernica, Jemelka; Kalvach, Bucha; Sykora, Vlkanova, Mosquera; Chory. Allenatore: Bilek.

A disposizione: Jedlicka, Tvrdon, Kasa, Tijani, Holik, N’Diaye, Pilar, Cermak, Jirka, Bassey.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, A. Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens; L. Martinez, Correa. Allenatore: S. Inzaghi.

A disposizione: Onana, Cordaz, D’Ambrosio, Acerbi, Dimarco, Dumfries, Bellanova, Mkhitaryan, Asllani, Gagliardini, Dzeko.

ARBITRO: Schärer.

GUARDALINEE: Zogai ed Eni.

IV UOMO: Fähndrich.

VAR: San.

AVAR: Tschudi.