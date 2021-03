Sondaggi, Pd e Lega: numeri a sorpresa per Salvini e Letta. Guarda chi crolla e chi sale

Sondaggi, Pd di Enrico Letta e Lega di Matteo Salvini top. Forza Italia? Silvio Berlusconi va giù. M5S aggancia Fratelli d'Italia. I trend del sondaggio Swg della settimana

Il Pd di Enrico Letta (nuovo segretario) e la Lega di Matteo Salvini sono i partiti della settimana nei sondaggi Swg. In lieve calo Fratelli d'Italia: Giorgia Meloni viene raggiunto dal M5S (a sua volta in lieve crescita). Forza Italia, stando ai numeri di questo sondaggio va giù. Mentre Azione di Calenda, Sinistra Italia e Italia Viva... Andiamo a vedere i trend partito per partito.

Sondaggi, Pd vola con Enrico Letta e torna il secondo partito dietro alla Lega di Salvini

Il Pd risale e guadagna quasi un punto (0,8% per la precisione) negli ultimi sondaggi politici Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana. Il Partito Democratico, con Enrico Letta nuovo segretario (dopo le dimissioni di Nicola Zingaretti) ora è al 17,4%. I Dem tornano a essere il secondo partito italiano, davanti a Fratelli d'Italia e M5S.

Sondaggi, Lega di Salvini accelera. Fratelli d'Italia frena M5S sale (di poco)

La Lega è al comando nei sondaggi e per il Carroccio di Matteo Salvini è una settimana positiva: torna sopra al 24% (24,2%) e guadagna lo 0,7%. Chi scende è Fratelli d'Italia: di poco (0,2%), ma tanto basta a farsi agganciare da M5S (che cresce di due decimi) a quota 17%.

Sondaggi, Forza Italia e Azione di Calenda giù

Male Forza Italia. Gli azzurri di Silvio Berlusconi perdono mezzo punto nel sondaggio Swg e passano al 6,5%. Dietro c'è Azione di Calenda che arretra al 3,2% (da 3,7%). Quindi Sinistra Italiana al 2,8% (era al 3%). Mdp Articolo 1 è al 2,4% davanti a Italia Viva (2,2%), +Europa (2%) e i Verdi (1,9%).

Sondaggi, Pd: gli elettori Dem promuovono Enrico Letta