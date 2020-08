Inter, periodaccio Conte: vittima di una presunta truffa, doveva avere 30 mln

Non solo la finale di Europa League persa con l'Inter, perché Antonio Conte sarebbe vittima di una presunta truffa da parte del 54enne Massimo Bochicchio, titolare di diverse società di investimento in Gran Bretagna, che si è visto congelare 61,4 milioni di euro da una corte commerciale inglese. Bochicchio, come raccontato per primo dal quotidiano La Verità, deve all'allenatore nerazzurro pagamenti per 30,6 milioni di euro. Il veicolo attraverso cui il finanziere - con un passato nella banca Hsbc (estranea alla vicenda) - avrebbe incamerato i capitali è il fondo Kidman. Gli investitori, fra cui lo stesso Conte, si aspettavano entro il 30 giugno scorso i pagamenti con la restituzione del capitale più il rendimento, da dividere poi in base alle quote versate. I soldi non sono arrivati, e i danneggiati si sono rivolti al tribunale chiedendo un intervento urgente di tutela, in attesa di più approfondite indagini sul caso. Nell’inventario dei beni (ora indisponibili per Bochicchio) risulta anche un lussuoso appartamento londinese in Holland Park.