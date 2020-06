Inter-Sassuolo 3-3, Conte: 'Buttati punti in modo sciocco. Ora..."

Inter, Conte: 'Buttati punti in modo sciocco. Ora vinciamole tutte e undici'

"E' sicuramente un pari che ci rammarica e fa male. Abbiamo avuto anche oggi diverse occasioni per chiudere la partita in maniera definitiva ma non ci siamo riusciti". Un deluso Antonio CONTE commenta cosi' il 3-3 dell'Inter contro il Sassuolo, maturato con il gol nel finale di Magnani. Sul 2-1 un clamoroso errore di Gagliardini a porta vuota ha impedito ai nerazzurri di mettere in ghiaccio il match. "Credo ci sia stato uno sforzo enorme da parte di tutti - ha sottolineato il tecnico ai microfoni di Dazn - Nonostante le numerose defezioni a centrocampo potevamo portarla a casa. Il Sassuolo e' una squadra ostica da affrontare: il risultato con l'Atalanta e' bugiardo, oggi sono stati bravi a capitalizzare le azioni costruite. I dettagli fanno la differenza, e' una cosa che ripeto all'infinito. Possono spostare un risultato, noi abbiamo pagato le conseguenze a Napoli in Coppa Italia e anche stasera. L'unica cosa che posso fare e' continuare a lavorare per far crescere questo gruppo e alzare il livello".

"La forza i ragazzi l'hanno avuta. Il Sassuolo è difficile da affrontare, sono stati bravi a capitalizzare le azioni non fatte contro l'Atalanta. Non mi ricordo parate particolari di Handanovic e abbiamo preso tre gol. Persi punti in maniera sciocca", ha proseguito l'allenatore dell'Inter.

Una battuta d'arresto che raffredda il tentativo di rimonta sulla Juventus in chiave scudetto. "Cosa succedera' non posso saperlo - ha spiegato CONTE commentando al corsa scudetto - la mentalita' che provo a trasferire e' quella di vincere le restanti 11 partite e di ottenere sempre il massimo. Poi, nel caso ci fossero squadre migliori di noi, tanto di cappello", ha concluso il tecnico nerazzurro.

INTER-SASSUOLO 3-3 CRONACA

Si allontana la rincorsa scudetto dell'Inter, fermato a San Siro da un Sassuolo sorprendente, capace da subito di mettere paura a Conte e i suoi con un gioco aggressivo e veloce. A far capire che la squadra di De Zerbi non subisce l'autorevolezza della terza in classifica ci pensa già dal quarto minuto Caputo, autore di un gran gol su passaggio di Djuricic. Riequilibra Lukaku su rigore al 41' e ribadisce la riscossa di un'Inter che si scalda lentamente Biraghi al primo minuto di recupero del primo tempo. Alla ripresa apparentemente i nerazzurri riprendono possesso del campo di casa, ma un rigore concesso al Sassuolo e realizzato da Berardi rimette tutto in discussione. Momentaneo vantaggio dell'Inter con Borja Valerio all'86', vanificato da Magnani all'89'. Non bastano i 4 minuti di recupero per Conte, e la vittoria morale va assegnata al Sassuolo e a un eccezionale Consigli. Occasione persa per l'Inter.

INTER-SASSUOLO 3-3 TABELLINO

INTER (3-4-1-2)

Handanovic; Skriniar, Ranocchia (54' De Vrij), Bastoni; Moses (75' Candreva), Gagliardini, Borja Valero, Biraghi (75' Young); Eriksen (61' Agoumé); R. Lukaku, Sanchez (61' Lautaro Martinez). A disposizione: Padelli, Godin, Asamoah, Barella, Esposito, Pirola, D'Ambrosio. Allenatore: Conte.

SASSUOLO (4-2-3-1)

Consigli; Muldur, Chiriches (79' Magnani), G.Ferrari, Rogerio (46' Kyriakopoulos); Magnanelli (58' Locatelli), Obiang; D. Berardi, Djuricic, Boga (57' Haraslin); Caputo (58' Defrel). A disposizione: Pegolo, Russo, Peluso, Raspadori, Traore, Piccinini, Bourabia. Allenatore: De Zerbi.

ARBITRO: Massa di Imperia.

MARCATORI: 4' Caputo (S), 41' su rig. Lukaku (I), 45'+1 Biraghi (I), 81' su rig. Berardi (S), 86' Borja Valero (I), 88' Magnani (S)

NOTE: Giocata a porte chiuse. Espulso al 93' Skriniar (I) per doppia ammonizione. Ammoniti Bastoni (I); Rogerio (S). Recupero: 2'pt - 3'st.