Inter, sei gol alla Lazio e messaggio all’Atalanta, quota scudetto per due. Il Napoli di Conte? Si stacca

Inter forza 6: demolita la Lazio e torna favorita per lo scudetto. Le quote dei bookmakers

L’Inter risponde in modo fragoroso all’Atalanta. Barella e compagni scendono in campo nel monday night dell'Olimpico a -6 dal primo posto (ma in quel momento con due partite in meno) contro una Lazio in stato di grazia e rifilano sei gol alla squadra allenata da Baroni (gol di Çalhanoğlu, Dimarco, Barella, Dumfries, Carlos Augusto, Thuram).

Il messaggio ai naviganti è forte e chiaro: la Dea sogna lo scudetto? A Napoli puntano al quarto storico tricolore? Dovranno vedersela con i campioni d'Italia, che non hanno alcuna intenzione di abdicare a pochi mesi dalla conquista della seconda stella. Per bet365 e Snai, l’ipotesi scudetto per l'Inter è scesa da 2,10 a 1,80. Anche gli inglesi di William Hill sono sulla stessa quota.

Atalanta rivale dell'Inter per lo scudetto. Napoli staccato. Le quote dei bookmakers

La prima rivale dell'Inter è l’Atalanta, in vetta alla classifica con 37 punti in 16 partite, reduce dal successo di Cagliari (firmata Zaniolo) lo scorso sabato – la squadra orobica come detto con una partita in più rispetto ai nerazzurri – e con dieci vittorie consecutive sulle spalle. Lo storico titolo viene pagato 3,10 su Planetwin365, Snai e William Hill (Sisal scende a 3).

Il Napoli è in scia all'Atalanta (due punti di ritardo), ma più lontano nelle quote rispetto al duo Inter-Napoli: 4,75 per i ragazzi guidati da Antonio Conte, che a Udine hanno ritrovato i tre punti e risollevato il morale dopo il doppio ko con la Lazio.

Juventus, Milan, Lazio, Fiorentina, fuori dai giochi per lo scudetto. Le quote dei bookmakers

La Juventus di Thiago Motta, reduce dall’ennesimo pareggio contro il Venezia, sembra ormai fuori dai giochi: i bianconeri - a meno 9 dall'Atalanta - sono ora a 41 su William Hill, stessa quota della Lazio (per Snai sono ugualmente appaiate ma a 33), che dopo il sonoro ko contro l’Inter è scivolata a meno sei dal primo posto.

Perde terreno anche per la Fiorentina, ko domenica sul campo del Bologna e ora proposta dai bookie inglesi in lavagna a 34.

Il Milan non ha più reali speranze di rimonta scudetto: lo 0-0 in casa contro il Genoa nella notte del compleanno numero 125 del Diavolo ha portato contestazioni dei tifosi, fatto precipitare la squadra di Fonseca a -14 dalla testa della classifica (con la partita di Bologna da recuperare) e la quota del titolo a 50 per Snai e 51 contro per William Hill.