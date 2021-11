Italia, che sfortuna! Macedonia, Portogallo e Turchia nei playoff mondiali

L’Italia di Roberto Mancini dovrà battere il Portogallo di Cristiano Ronaldo (o la Turchia di Hakan Çalhanoğlu) per andare al mondiale 2022

CR7 e i lusitani erano l’avversaria più temuta nell’urna dei playoff, ma la cattiva sorte ha ulteriormente punito gli Azzurri, dopo i due pareggi contro Svizzera e Irlanda del Nord che hanno impedito ai campioni d’Europa di qualificarsi direttamente per la Coppa del Mondo in Qatar.

Per Roberto Mancini si tratta davvero del momento della verità: dalla gloria alla polvere c’è davvero un confine labile ed è per questo che il c.t. si sta giocando proprio tutto.

Le tre qualificate usciranno dalle finali tra le vincenti delle rispettive semifinali. L’Italia dovrà quindi battere la Macedonia del Nord in casa, per poi vedersela contro la vincente di Portogallo-Turchia, per una sfida veramente difficile, in ogni caso.

GRUPPO A

Scozia-Ucraina

Galles-Austria

GRUPPO B

Russia-Polonia

Svezia-Rep.Ceca

GRUPPO C

Italia-Macedonia del Nord

Portogallo-Turchia