Italia qualificata ai Mondiali Fifa 22: ufficiale il pass per gli azzurri

Italia ai Mondiali: Fifae Nations Cup di Copenaghen con gli azzurri

L'Italia del calcio non andrà ai Mondiali di Qatar 2022, vista la cocente eliminazione patita con la Macedonia del Nord (e vane si sono rivelate le speranze di ripescaggio). Chi si è invece qualificata per la massima rassegna iridata è la eNazionale FIFA 22 che ha conquistato meritatamente il pass per la fase finale della FIFAe Nations Cup 2022. Gli Azzurri hanno affrontato il girone di qualificazione che è durato quattro giorni e che li ha visti impegnati in 14 partite.

Italia ai Mondiali di Fifa 22: gli azzurri che hanno firmato l'impresa

Gli eroi che portano l'Italia ai Mondiali? Sono Danilo ‘Danipitbull98’ Pinto, Francesco Pio ‘Obrun 2002’ Tagliafierro e Andrea ‘montaxer’ Montanini - ossia i players convocati dal selezionatore Nello “Hollywood285” Nigro. Gli azzurri hanno guadagnato dieci vittorie due pareggi con sole due sconfitte.

La fase finale si disputerà presso la Bella Arena di Copenaghen dal 27 al 30 luglio e sono 24 le nazionali che si sfideranno per vincere il titolo di campioni del mondo.