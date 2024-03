Joe Barone è morto. Fiorentina e calcio italiano in lutto

Joe Barone è morto. Firoentina: "Dolore profondo e immensa tristezza"

"Con un dolore profondo e immensa tristezza, la Fiorentina oggi perde un suo punto di riferimento, una figura che ha segnato la storia recente del Club e che non sarà mai dimenticata. Il Direttore Generale Giuseppe Barone, dopo il malore occorso domenica, è venuto a mancare oggi presso l’ospedale “San Raffaele” di Milano. Rocco Commisso e la sua famiglia, Daniele Pradè, Nicolas Burdisso, Alessandro Ferrari, Vincenzo Italiano, Cristiano Biraghi e tutta la Fiorentina sono distrutti per la terribile perdita di un uomo che ha offerto la sua grande professionalità, il suo cuore e la sua passione per questi colori, di un amico disponibile e sempre vicino in tutti i momenti, sia quelli più felici e, soprattutto, quelli più difficili. Tutto il mondo viola si stringe in un abbraccio commosso alla moglie Camilla, ai suoi figli e a tutta la famiglia Barone in questo momento di enorme sconforto".

Chi era Joe Barone, addio al braccio destro di Commisso

Joe Barone non ce l'ha fatta. Il direttore generale della Fiorentina è morto all'età di 57 anni - ne avrebbe compiuti 58 domani 20 marzo - dopo il malore accusato domenica a Bergamo. Il club viola perde un pilastro, il punto di riferimento e braccio destro del patron Rocco Commisso. Barone lascia la moglie Camilla, che lo ha seguito a Firenze, e quattro figli, Pietro, Salvatore, Giuseppe e Gabriella.

Joe Barone, dalla Sicilia a Brooklyn, il binomio con Commisso

Giuseppe Barone, detto Joe, nasce a Pozzallo, ex provincia di Ragusa, il 20 marzo del 1966. All'età di 8 anni si trasferisce con la famiglia a Brooklyn. Dopo gli studi economici lavora in diversi istituti bancari ed è in questo periodo che incontra Commisso, che individua l'uomo a cui affidare incarichi operativi nell'azienda Mediacom. Il binomio rimane solidissimo anche nel calcio, dopo l'acquisto della Fiorentina nel 2019.

Joe Barone, l'esperienza nel soccer con i New York Cosmos

Barone arriva in viola dopo l'esperienza ai New York Cosmos, acquistati da Commisso nel 2017 e in cui ricopre il ruolo di vicepresidente. Dopo l'acquisto della Fiorentina Barone torna stabilmente in Italia e gestisce tutti i dossier più rilevanti per la proprietà, fino al gioiello finale del Viola Park, un preludio al sogno di Commisso ovvero il nuovo stadio della Fiorentina.

Barone è stato una figura molto amata dai tifosi viola, che a lui hanno dedicato svariati cori. Le qualità manageriali di Barone vengono riconosciute anche con il Premio Maestrelli per il suo lavoro nella stagione 2022-2023.