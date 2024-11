Jorge Martin in MotoGp, ora tocca a Verstappen in F1: campione al GP di Las Vegas se... Combinazioni

Jorge Martin in MotoGp, ora tocca a Verstappen in F1

La MotoGp ha chiuso la stagione celebrando Jorge Martin campione del mondo 2024: Martinator ha vinto con 10 punti su Pecco Bagnaia (vincitore di 11 Gran Premi in stagione, paga le otto gare in cui è uscito) dopo il weekend di Valencia, chiuso con un podio dietro al rivale e a un grande Marc Marquez.

Il mondo dei motori attende ora di celebrare il re della Formula 1. Chi vincerà? Dubbi sembrano essercene pochi con buona pace di Lando Norris e della McLaren: Max Verstappen ha in mano virtualmente il titolo iridato. Il fuoriclasse della Red Bull ha 62 punti di vantaggio quando mancano 3 Gp (e una Sprint) alla fine (Charles Leclerc terzo è fuori dai giochi con un -86 che toglie ogni speranza).

Il calendario porta a una volata finale senza respiro: Las Vegas il 24 novembre, poi Qatar il 1° dicembre (quando è programmata anche la Sprint Race) e 8 dicembre ad Abu Dhabi.

F1, Verstappen campione del mondo al GP di Las Vegas se..

Verstappen avrà il match point per laurearsi nuovamente campione del mondo di Formula 1 (sarebbe la quarta volta consecutiva) già questo weekend negli Stati Uniti. Le combinazioni vincenti per il pilota della Red Bull che condannerebbero definitivamente Lando Norris?

Max vincente nel Gp di Las Vegas chiude i giochi, ma in ogni caso gli basta finire davanti a Lando. Stesso discorso se per ipotesi entrambi non prendessero punti.

Norris davanti a Verstappen? Qui il pilota McLaren può ancora sperare di prolungare di un'altra settimana la lotta. Però l'olandese potrebbe permettersi di finire negli scarichi del rivale e trionfare lo stesso se

- Norris 4 °e Verstappen 5°

- Norris 5° e Verstappen 6°

- Norris 6° e Verstappen 7°

- Norris 7° e Verstappen 8°

- Norris 8° e Verstappen 9°

(in caso di mancanza di giro veloce per Norris)

Norris 9 e Verstappen 10? A Lando non basterebbe neanche fare il giro veloce