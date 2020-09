Jovic-Milan, torna l'asse con il Real Madrid per il vice Ibrahimovic

JOVIC-MILAN, REAL MADRID APRE AL PRESTITO

Luka Jovic torna nell'orbita del calciomercato Milan. L'attaccante serbo è da tempo sui taccuini della dirigenza rossonera come possibile vice-Ibrahimovic (permettendo cosi a Rebic e Leao di giocare da punte esterne anche in caso di assenza di Zlatan). Il Real Madrid nelle scorse settimane non ascoltava offerte per il 25enne che non fossero per l'acquisto del cartellino, ma alla luce della mancanza di proposte interessanti, sta entrando nell'ottica di un prestito. Restano in blanco rischierebbe di fare una stagione da spettatore, meglio mandarlo in qualche clib che potrebbe valorizzarlo. Ecco dunque che può riproporsi una trattativa simile a quella che ha portato Brahim Diaz in rossonero con un prestito secco (le due dirigenze potrebbero riparlare del giocatore nel corso della stagione, anche se non sembra facile strappare una possibilità di acquisto al momento).

Jovic era stato acquistato dal Real Madrid un anno fa per 60 milioni di euro dopo una grande stagione all'Eintracht Francoforte (27 gol e 7 assist tra Bundesliga ed Europa League). A Madrid ha faticato (2 gol in campionato, con 17 presenze e 420 minuti giocati): chissà che il Milan, lavorando al fianco di Zlatan Ibrahimovic non sia la squadra giusta per la sua esplosione.

BAKAYOKO-MILAN, SI ATTENDE LO SCONTO DAL CHELSEA

Il Milan intanto oltre al difensore centrale (Milenkovic resta il primo nome se la Fiorentina abbasserà le pretese, mentre in uscita ci sono richieste di prestito dal Brasile per Duarte) è in attesa anche per quanto concerne Bakayoko. Il club si aspetta uno sconto dal Chelsea sul diritto di riscatto e punta a una cifra complessiva da 25 milioni. Il centrocampista da parte sua sarebbe felicissimo di tornare a vestire la maglia rossonera. Fronte Paquetà: il Lione, malgrado le smentite di Aulas, segue il centrocampista brasiliano (che piace al ds Juninho), ma prima deve cedere uno tra Aouar e Reine-Adelaide. Serve un'offerta da 23 milioni per non avere minusvalenze a bilancio.