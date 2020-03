Juve, guarda Pogba: omaggia Matuidi con indosso la maglia bianconera

Paul Pogba di nuovo alla Juve in estate oppure no? Il tormentone sul centrocampista del Manchester United, ex bianconero dal 2012 al 2016, continua anche fuori dal calciomercato. Intanto, però, ha dedicato un bel pensiero a Blaise Matuidi, centrocampista proprio della Juventus risultato positivo al Coronavirus dopo il compagno di squadra Daniele Rugani. Durante un allenamento in casa, causa quarantena che ha costretto allo stop sia la Premier League che gli altri campionati maggiori europei, Pogba si è ripreso su Instagram mentre faceva gli esercizi con la maglietta bianconera di Matuidi. Nel testo del post, la dedica va anche ad Albin Ekdal, centrocampista della Sampdoria rimasto anche lui contagiato, e a tutte le persone nel mondo che stanno soffrendo il virus. Intanto Paul si sta allenando nella "Arena Quarantena" - così chiamata scherzosamente - insieme al compagno di squadra Lindelof. E i tifosi della Juve sognano: rivogliono a Torino il loro "Polpo".