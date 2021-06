Juventus, aumento di capitale da 400 milioni? Calciomercato: Locatelli o.. rumors bianconeri

Juventus, aumento di capitale da 400 milioni?

Possibile aumento di capitale in vista per la Juventus, anche se, al momento non pare esser stato avviato alcun processo sul tema. L'indiscrezione l'ha riportata Il Sole 24 Ore. Il calcio mondiale sta ancora vivendo la crisi a causa della pandemia di covid e Exor – holding della famiglia Agnelli-Elkann che controlla il club bianconero –, assieme alla società, starebbero facendo delle valutazioni. Da capire l'ammontare delle esigenze finanziarie: si parla di una cifra tra i 300 e i 400 milioni. L'operazione non sarebbe comunque di breve, ma, secondo questo scenario, di medio periodo: ossia si concretizzerebbe al termine della sessione di calciomercato estiva. Nel primo semestre i conti della Juventus hanno visto ricavi per 258,3 milioni di euro (calo rispetto ai 322,3 milioni del 2019/20). Sono cresciuti pure i costi, saliti a 263,4 milioni di euro (nell'esercizio precedente erano 260). Le perdite sono state 113,7 milioni (50,3 milioni nel 2019/20).

Locatelli-Juventus: Paredes, Pjanic, Tolisso, Sergio Oliveira le alternative

La Juventus non smette di sognare Manuel Locatelli come colpo per il centrocampo, ma la strada che porta all'ex centrocampista del Milan è tortuosa. Alta la richiesta del Sassuolo (almeno 40 milioni, prezzo in crescita vista la vetrina di Euro 2020) e cresce la concorrenza: Real Madrid, Manchester City, Arsenal e Psg osservano il 23enne). La Juve studia piste alternative: piace Leandro Paredes del Paris Saint Germain. Nel 2019-2020 si valutò uno scambio con Emre Can (poi andato al Borussia Dortmund) e ora il suo nome torna d'attualità. Il 26enne argentino non è considerato un incedibile dal Psg e potrebbe non avere una valutazione impossibile (attorno ai 20 milioni), ma è l'ingaggio che spaventa (attorno ai 6 mln). Piace anche Corentin Tolisso (il 26enne è in scadenza nel 2022 con il Bayern Monaco). Nelle scorse ore è filtrtata anche l'ipotesi di ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Attenti però a un intreccio di mercato che potrebbe mettere in fuorigioco la Juve: gira anche la voce di uno scambio Tolisso-Pjanic tra Bayern Monaco e Barcellona. Sullo sfondo il nome di Sergio Oliveira, che sembrava a un passo dalla Fiorentina prima della rottura tra i viola e Gattuso. Jorge Mendes potrebbe dirottarlo alla Juventus: il Porto valuta il 29enne mediano una ventina di milioni. Manuel Locatelli resta però il primo nome nella lista dei desideri juventini.

Genoa vicino a Frabotta. E la Juventus potrebbe tenere Pellegrini

Il Genoa è molto vicino a Gianluca Frabotta della Juventus. Secondo il sito di Gianluca Di Marzio infatti "la trattativa con i bianconeri è già in fase avanzata. L'esterno dovrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Qualora effettivamente la trattativa andasse in porto, la Juventus potrebbe tenere in rosa Luca Pellegrini, nell’ultimo anno in prestito proprio al Genoa, come vice Alex Sandro"