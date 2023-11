Juventus, bilancio in rosso di 123 milioni. Fatturato sopra quota 500 mln

Juventus approva il bilancio: rosso di 123 milioni nel 2023

L'assemblea degli azionisti della Juventus ha ufficialmente approvato il bilancio chiuso al 30 giugno 2023 con un rosso pesante, di 123,7 milioni di euro. Un risultato comunque buono se paragonato al bilancio precedente, con un miglioramento di circa 115 milioni di euro. Il fatturato della società bianconera - scrive Calcio e Finanza - è stato pari a 507,7 milioni di euro (contro i 443,4 milioni di euro relativi all'esercizio chiuso il 30 giugno 2022), mentre i costi sono diminuiti scendendo a quota 606,9 milioni (665,0 milioni nel 2021/22). Complessivamente, la Juventus nella stagione 2022/23 ha registrato 507,7 milioni di euro di ricavi, rispetto ai 443,4 milioni del 2021/22.

La quota diritti tv è di 157,1 milioni di euro. Tra i costi a bilancio la maggior parte dei costi è legata a salari e stipendi del personale, di cui 255 milioni come compensi al personale tesserato. Tra le svalutazioni, in particolare, pesa quella legata a Leonardo Bonucci, pari a 5,6 milioni. I debiti complessivi sono passati a 833,9 milioni di euro (931,7 milioni al 30 giugno 2022), mentre l'indebitamento finanziario netto è invece pari a -339,9 milioni di euro.

Juventus, Ferrero, 'I procedimenti sportivi sono chiusi'

"Tutti i procedimenti sportivi affrontati nel 2022/2023 sono stati chiusi" ha detto il presidente della Juventus, Gianluca Ferrero, nel suo intervento di apertura all'assemblea degli azionisti convocata all'Allianz Stadium. "Ci sono stati i procedimenti promossi dalla Figc su manovra stipendi e plusvalenze incrociate, oltre a quello a livello Uefa sulle medesime materie - le parole pronunciate dal numero uno bianconero - e sono terminati: in Italia per le plusvalenze c'è stato il proscioglimento di diversi consiglieri e una penalizzazione di 10 punti già scontata e per la manovra stipendi c'è stata una sanzione pecuniaria di 718mila euro, mentre nel procedimento Uefa la Juve è stata esclusa dalla coppa cui aveva diritto di partecipare, oltre a dover pagare 10 milioni e altri 10 milioni in sospeso qualora in futuro commettessimo violazioni in regole di bilancio".

Juventus, Scanavino sui risultati bianconeri

"Risultati dicono che siamo arrivati al terzo posto sul campo. Ottimi risultati li ha ottenuti la Next Gen, un progetto su cui tengo a sottolineare l'importanza strategica come confermano i giocatori a disposizione di mister Allegri - ha spiegato l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino - Oltre a Fagioli, Miretti e Iling, quest'anno si sono aggiunti Huijsen, Yildiz e Nonge, alcuni di questi hanno già esordito in partite importanti. Le Women hanno vinto la Coppa Italia, alimentano il numero di trofei, contribuiscono a portare il club su nuova dimensione. Abbiamo raggiunto un equilibrio importante a livello economico in sede di calciomercato. Sui ricavi c'è un impatto positivo dei ricavi da stadio, inferiore per quel che riguarda il cammino europeo in Champions. Raggiunto obiettivo sulla campagna abbonamenti a quota 17.500, è iniziata una nuova campagna per il girone di ritorno"

Juventus, Scanavino sull'arrivo di Giuntoli

"A livello organizzativo la novità più importante è l'arrivo di Cristiano Giuntoli, la sua carriera parla da solo come dimostrano i risultati ottenuti a Carpi e Napoli. E' stato nominato Football director a mio diretto riporto, coadiuvato da Giovanni Manna per la gestione di tutta la parte sportiva della prima squadra"