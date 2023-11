Juventus-Inter, gol di Lautaro da annullare? Moviola-Var... polemiche!

Juventus-Inter, gol di Lautaro da annullare? Fallo di Darmian su Chiesa?

Juventus-Inter va in archivio con un 1-1 che accontenta tutti: al di là del 'gol da polli' preso (cit. Max Allegri) la squadra bianconera conferma di aver le carte per giocarsela con chiunque sino in fondo, quella nerazzurra si conferma capolista su un campo dove l'anno scorso persa (ko anche a San Siro a dirla tutta). Resta un dubbio: l'azione del gol di Lautaro Martinez (che ha risposto alla rete del momentaneo vantaggio Juve siglata da Dusan Vlahovic) era viziata da un fallo che doveva portare l'annullamento del pari Inter?

Vediamo la moviola di Graziano Cesari (Pressing) e Luca Marelli (Dazn).

Juventus-Inter, Lautaro-gol: da annullare? La moviola di Graziano Cesari

Lautaro Martinez porta Juventus-Inter sull'1-1, ma sullo sviluppo dell'azione Prima che lo sviluppo dell'azione che parta con la giocata di Sommer, Darmian intercetta la palla in possesso della Juventus prendendo posizione con un duro contrasto su Chiesa.

L'analisi di Graziano Cesari nel corso di Pressing analizza l'episodio del gol nerazzurro: "Chiesa cade a terra, ma Guida lascia proseguire l'azione. Il braccio destro di Darmian è largo, non penso possa colpire il volto dell'avversario, perché sembra ad altezza inferiore. Certo non abbiamo a disposizione immagini chiarissime e tutti i replay partono dal momento in cui Sommer dà il via all'azione. L'arbitro è comunque in posizione buona per giudicare. L'attaccante juventino peraltro si è comportato molto bene, correttamente, non rimanendo a lungo a terra. Una situazione che avrebbe forse attirato l'attenzione dell'arbitro e dei suoi assistenti in sala VAR". Cesari conclude: "Guida ha tenuto una condotta uniforme per tutta la partita. Spinte e contatti leggeri sono stati tollerati. La sua è stata una direzione coerente lasciando molto spazio al gioco".

Juventus-Inter, Lautaro-gol: da annullare? La moviola di Luca Marelli

C'era fallo di Darmian su Chiesa, all'inizio dell'azione che ha portato al gol di Lautaro? L'ex arbitro Luca Marelli a Dazn non ha dubbi: "C'è un contrasto tra Chiesa e Darmian, il contatto è sulla trequarti difensiva dell'Inter. Poteva sembrare una mano sul volto, in realtà da altre inquadrature si evidenzia che non c'è un contatto sul volto, peraltro Guida è in posizione perfetta per valutare".