Juventus, Lapo Elkann risponde a Cobolli Gigli: "Critica CR7 per visibilità"

In casa Juve, con i giocatori che hanno terminato la loro quarantena e i positivi (Rugani, Dybala e Matuidi) che stanno meglio, è scoppiata la lite verbale tra l'ex presidente bianconero Giovanni Cobolli Gigli e Lapo Elkann, rampollo della famiglia Agnelli. Dopo le recenti dichiarazioni di Cobolli Gigli - "Ronaldo è andato via dalla mamma, ma poi si fa vedere mentre prende il sole in una mega piscina" - è arrivata tagliente la risposta di Elkann con un tweet: "Caro Cobolli Gigli, CR7 fa da SEMPRE tanta beneficienza. Inoltre, @Cristiano insieme a Jorge Mendes ha donato 35 posti di terapia intensiva agli ospedali di Oporto, e di Lisbona - ha scritto -. Al posto di criticare solo per avere visibilità non le sembra opportuno prendere esempio e ringraziare CR7 e tutti quelli che stanno facendo TANTO davanti a questa emergenza?".

La risposta di Cobolli Gigli

La risposta dei Cobolli Gigli è arrivata direttamente su TuttoJuve.com: "Non ho criticato Cristiano Ronaldo, ho solo espresso la mia opinione - ha detto l'ex presidente -. Mi fanno molto piacere per le loro donazioni, chissà se le farà anche Lapo. Ma va bene così, non ho nulla da ridire. Non parlo dell'attaccante portoghese da qualche settimana, il mio pensiero è stato espresso prima che scoppiasse la pandemia del coronavirus. Ho sempre ribadito che per me l'investimento su CR7 sia stato molto elevato, conseguentemente - attraverso lui - la Juventus si è posta l'obiettivo ambizioso di vincere la Champions e di ripagarlo con i ricavi. Personalmente un solo giocatore di grandissimo livello non risolve i problemi di una squadra, francamente non lo avrei comprato. Con buona pace di Lapo Elkann e di tutti quanti".