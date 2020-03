Juventus lascia la 'Serie A' della Borsa: ufficiale le retrocessione Juve

Juventus lascia la 'Serie A' della Borsa fuori dal Ftse Mib

La Juventus lascerà il Ftse Mib a un anno dalla sua entrata. Il titolo della Vecchia Signora esce dall'indice principale della Borsa Italiana. Da lunedì 23 marzo 2020 la Juve scenderà nel Mid Cap.

ll prezzo delle azioni della Juventus sul Ftse Mib è attualmente in area € 0,90 Performance negative se si analizza l'ultimo mese (una perdita attorno al 18-20%), e gli ultimi 6 mesi (oltre il 30% di perdita).

Sull'uscita della Juventus dal Ftse Mib pesano i risultati del primo semestre 2019/2020 e in prospettiva non va sottovalutata anche l’emergenza da Coronavirus che obbligherà il club a giocare almeno fino al prossimo 3 aprile a porte chiuse.

Il Codacons ha annunciato da tempo misure per far ottenere il rimborso ai tifosi per le partite a porte chiuse della Juventus nel caso i bianconeri decidessero di non procedere. “E’ evidente che, in caso di limitazioni al pubblico per gli incontri calcistici, chi ha in mano biglietti e abbonamenti ha diritto al rimborso, al pari di quanto sta avvenendo per biglietti aerei e pacchetti vacanza non usufruiti a casa del coronavirus", le parole del presidente del Codancos, Carlo Rienzi.