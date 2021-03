Juventus-Marcello Lippi, Andrea Agnelli pensa all'ex mister bianconero. Rumors

Marcello Lippi torna alla Juventus? Responsabile dell'area tecnica

Marcello Lippi torna alla Juventus? Un rumors che gira e diventa sempre più forte. Questa volta non come allenatore, ma nella veste di responsabile dell'area tecnica. L'idea del presidente Andrea Agnelli sarebbe nel segno della continuità per permettere ad Andrea Pirlo di portare avanti il suo progetto (salvo ovviamente un crollo in questa fase finale della stagione: obiettivo Champions e vittoria della Coppa Italia).

Juventus, Marcello Lippi per rilanciare il progetto Pirlo

Marcello Lippi rinforzerebbe poi la struttura tecnico-manageriale avvalendosi portando un bagaglio di esperienza importantissimo per il rilancio della Juve. Lui che sulla panchina della Signora ha vinto cinque scudetti, una Champions League (nel 1996 ai rigori contro l'Ajax, ultimo trionfo europeo per la Juventus), una Intercontinentale, una Supercoppa europea, una Coppa Italia e quattro Supercoppe italiane. Senza ovviamente dimenticare il Mondiale vinto con la nazionale italiana in Germania nel 2006. Marcello Lippi andrebbe così ad affiancare Nedved-Paratici-Cherubini e farebbe al tempo stesso il "consigliere" di Andrea Pirlo. Fabiana Della Valle, giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, intervenuta a ‘Casa Juventibus’ su Twitch ha spiegato: “Nel nostro ambiente la voce di Lippi direttore tecnico si rincorre già da diverso tempo, però di conferme ufficiali non ne abbiamo mai avute”.