Juventus, Andrea Pirlo allenatore bianconero: ora è ufficiale

Juventus, Andrea Pirlo allenatore bianconero: mister della Juve Under 23

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus. Non la prima squadra ovviamente, che resta nella mani salde di Maurizio Sarri. Il Maestro sarà il tecnico della Juve Uunder 23. L'ex centrocampista, che ha vestito la maglia bianconera dal 2011 al 2015, inizia dunque con la seconda squadra la carriera da mister. Come secondo di Andrea Pirlo alla Juventus potrebbe esserci Roberto Baronio. I due sono legati da amicizia di lunghissima data: si conoscono sin da bambini. hanno vinto il torneo di Viareggio col Brescia nel 1996 e quattro anni dopo il trionfo agli Europei con la Nazionale Under 21. Pirlo alla Juventus Under 23 prende il posto di Zironelli e Pecchia, con cui la Juve ha appena vinto la Coppa Italia di Serie C e sarà impegnata nei playoff.

Juventus, ufficiale Arthur: Pjanic e 82 milioni al Barcellona

Arthur Melo-Juventus, trattativa conclusa e ufficialità. Il centrocampista brasiliano ex Gremio arriva a Torino per 72 milioni di euro più 10 di bonus dopo le visite mediche effettuate domenica al J Medical. Percorso inverso per MIralem Pjanic, che saluta i bianconeri per approdare in Catalogna per 60 milioni. La vendita di Arthur è un toccasana per le casse del Barcellona, che lo avevano prelevato dal Brasile per 31 milioni più 9 di bonus nell'estate 2018. Con 20 milioni da ammortizzare, i catalani fanno una super-plusvalenza di 50 milioni.

Rinnovano Buffon e Chiellini

Intanto Gianluigi Buffon e Giorgio Chiellini proseguiranno con la Juventus fino al 2021, come comunicato dal club in una nota ufficiale. Per il portiere, 42 anni, sarà la 19esima stagione in bianconero. Per il difensore (e attuale capitano), che ad agosto compirà 36 anni, la 16esima. Così recita la nota: "Ci sono giocatori che non hanno bisogno di presentazioni. Campioni la cui storia parla da sola, e il cui legame con la maglia che indossano è indissolubile. Esempi in campo e in spogliatoio, leader, trascinatori, portatori del DNA bianconero, che vestono come una seconda pelle - scrive la Juventus sul proprio sito ufficiale -. Gianluigi Buffon. Giorgio Chiellini. Capitani, bandiere. Bianconeri da sempre. Per sempre. E a confermarlo, casomai ce ne sia bisogno, c’è l’ufficialità, da oggi, del loro rinnovo contrattuale, per un altro anno: 2021".