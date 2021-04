Juventus-Genoa tv e streaming: Dazn o Sky? Dove vedere la partita e le news

Juventus-Genoa tv e streaming: Dazn o Sky? Dove vedere la partita

Juventus-Genoa, ci siamo. La squadra di Andrea Pirlo va a caccia di una vittoria nella rincorsa a un posto in Champions League, dopo la vittoria pesante contro il Napoli (2-0) nel recupero di campionato. I rossoblu di Ballardini cercano punti importanti per una salvezza vicina (più dieci sul Cagliari terzultimo). Ecco una guida veloce per seguire Juventus-Genoa in tv e streaming domenica 11 aprile 2021 alle 15.

Juventus-Genoa tv

Juventus-Genoa in tv andrà in diretta su Sky Sport Serie A (satellite, digitale terrestre e internet) e Sky Sport 252 (satellite e internet). Telecronaca di Riccardo Trevisani e commento Daniele Adani, a bordocampo Giovanni Guardalà e Paolo Aghemo. Diretta Gol a cura di Federico Zancan

Juventus-Genoa streaming

Juventus-Genoa in streaming sarà trasmesso in diretta su SkyGo (per gli abbonati Sky) e Now (per chi acquista uno dei pacchetti proposti).

JUVENTUS-GENOA PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Chiellini, Danilo; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Ronaldo.

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Radovanovic, Criscito; Biraschi, Rovella, Badelj, Zajc, Zappacosta; Scamacca, Destro.