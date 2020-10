Lazio Borussia Dortmund tv: Sky? Canale 5? Dove vedere la Lazio in Champions

Lazio-Borussia Dortmund ci siamo. La squadra allenata da Simone Inzaghi fa l'esordio in Champions League alle ore 21: match all'Olimpico di Roma. C'è da riscattare il 3-0 subito in campionato sul campo della Sampdoria. Ciro Immobile e compagni sono nel girone con Zenit e Bruges. Ecco una guida veloce per seguire Lazio-Borussia Dortmund in tv e streaming.

Lazio Borussia Dortmund tv

Lazio-Borussia Dortmund in tv andrà su Sky, che ha i diritti di trasmissione della Champions League: gara su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre). La partita avrà la telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani, a bordocampo Massimo Ugolini. Diretta Gol di Federico Zancan.

Lazio Borussia Dortmund tv in chiaro? Niente diretta

Lazio-Borussia Dortmund non andrà in tv in chiaro. Il match di Champions League della squadra capitolina non avrà la diretta su Canale 5.

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND STREAMING

La partita tra Lazio e Borussia Dortmund si potrà seguire anche in streaming grazie a Sky Go, servizio riservato agli abbonati Sky e usufruibile tramite pc, smartphone e tablet. Possibile vederla anche su Now Tv comprando un pacchetto o il ticket per la partita.

Lazio Borussia Dortmund Radio

Lazio-Borussia Dortmund sarà raccontata anche in diretta su Radio Rai1 a partire dalle ore 21 con radiocronaca di Massimo Barchiesi

LAZIO-BORUSSIA DORTMUND PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Hoedt; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Immobile, Correa.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Burki; Piszczek, Hummels, Delaney; Meunier, Bellingham, Witsel, Guerreiro; Sancho, Reus; Haaland.