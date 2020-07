Sondaggi: Lega di Salvini ribalta tutto. Giorgia Meloni colpo di scena. E il PD... SONDAGGI NEWS

Sondaggi, Lega di Matteo Salvini sale

Lega di Matteo Salvini torna a salire nei sondaggi. Il Carroccio rafforza così la leadership (con oltre 5 punti di vantaggio su un Pd comunque anch'esso in crescita). A spiegarlo è la Supermedia Agi/Youtrend sui sondaggi politici realizzati dai principali istituti specializzati. Rispetto a quindici giorni fa, Matteo Salvini vede il suo partito che recupera 0,2 punti e risale al 25,8%. Era dal 9 aprile, secondo quanto riporta l'Agi, che queste rilevazioni non davano la Lega in crescita.

Sondaggi, Lega e Pd su. La maggioranza vola e riduce il distacco - ULTIMI SONDAGGI

Lega e Pd guadagnano consensi, anche se in modo moderato. La maggioranza vola e accorcia il distacco rispetto alle opposizioni di centrodestra. E' quanto emerge dalla Supermedia settimanale elaborata da YouTrend per AGI.

Sondaggi: Lega e Ps salgono, Movimento 5 stelle stabile, Fratelli d'Italia scende

La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% dei consensi e va al 25,8% (+0,2 punti) mantenendo la leadership. Sale anche il Pd che con un moderato balzo dello 0,3% va al 20,5%. Stabile invece il M5s che, dopo una rapida risalita nelle scorse settimane, resta fermoi al 16,1%. Scende invece Fratelli d'Italia. Il partito di Giorgia Meloni va al 14,6% perdendo lo 0,1% dei consensi.

Sondaggi, numeri di tutti i partiti

Ecco la supermedia settimanale elaborata da Youtrend per Agi, con le variazioni rispetto alla Supermedia del 18 giugno.

Lega 25,8 (+0,2)

PD 20,5 (+0,3)

M5S 16,1 (=)

FDI 14,6 (-0,1)

Forza Italia 6,8 (-0,4)

Italia Viva 3,2 (+0,1)

La Sinistra 2,7 (+0,2)

Azione 2,7 (+0,1)

Verdi 1,8 (-0,1)

+Europa 1,7 (=)

Sondaggi, boom della maggioranza: supermedia aree parlamento

I partiti che compongono la maggioranza di governo ottengono complessivamente il 42,6% dei consensi (+0,7), mentre l'opposizione di centrodestra arretra di 0,3 punti, portandosi al 48,2%.

Sondaggi: coalizioni politiche

Centrodestra 48,2 (-0,3)

Centrosinistra 28,1 (+0,5)

M5S 16,1 (=)

LeU 2,7 (+0,2)

Altri 4,9 (-0,4)