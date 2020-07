Sondaggi, Meloni vola: Lega di Salvini mai cosi vicina. SONDAGGIO CHOC

SONDAGGI, GIORGIA MELONI VOLA, LEGA DI SALVINI SI AVVICINA. PD-M5S... SONDAGGI NEWS

Le decisioni uscite dal Consiglio europeo per fronteggiare gli effetti economici della pandemia e favorire la ripresa, hanno giovato al gradimento del governo e del premier Conte in particolare. E' quanto riporta il sondaggio di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera. Allo stesso tempo, i risultati dell'incontro fra i 27 leader europei, hanno penalizzato la Lega nei rilevamenti sull’orientamento di voto. Sul Consiglio Ue, l’opinione pubblica fatica a entrare in questioni complesse, soprattutto quando si parla di provvedimenti economici e delle loro implicazioni, a maggior ragione se vengono presentati con acronimi o con definizioni in lingua inglese, da Mes a Sure, da Recovery Fund a Next Generation Eu.

SONDAGGI, DOPO IL CONSIGLIO UE SALE NEI GRADIMENTI CONTE E IL GOVERNO

Nella formazione delle opinioni, scrive Pagnoncelli, tende spesso a prevalere la semplificazione, la contrapposizione tra amici e nemici, tra i paesi “frugali” e gli altri, tra quanto siamo riusciti ad ottenere e ciò a cui abbiamo dovuto rinunciare. Per come si erano messe le cose, l’accordo trovato a Bruxelles rappresenta una boccata d’ossigeno e il governo ne trae beneficio in termini di consenso. Infatti, l’indice di gradimento dell’esecutivo fa segnare un aumento di 4 punti, passando da 57 a 61, il livello più elevato del Conte II. Anche il gradimento del premier fa segnare un aumento passando da 63 a 65, avvicinandosi al picco di 66 raggiunto in aprile, nel pieno dell’emergenza sanitaria.

SONDAGGI, SE SI VOTASSE OGGI LA LEGA SEMPRE PRIMO PARTITO

Riguardo agli orientamenti di voto, si registra una significativa riduzione (-3,9%) nell’area degli astensionisti e degli indecisi che ritorna al di sotto del 40%. La Lega, pur mantenendosi al primo posto con il 23,1%, subisce una flessione (-0,9%) ed è seguita dal Pd, anch’esso in calo (-0,8%), che con il 19,6% si riporta ai valori di fine febbraio. Al terzo posto si colloca il M5S con il 18,9% (+0,9%), quindi FdI che fa segnare una crescita di 1,7% attestandosi al 18% (il miglior risultato di sempre nei sondaggi), e Forza Italia con il 6,9% (-0,3%). Alle loro spalle si collocano quattro forze politiche con valori compresi tra 2,5% e 2,9%: si tratta di Sinistra Italiana-Articolo uno con il 2,9% (+0,6%) alla pari con Europa Verde (+1%), Azione (-0,3%) e Italia Viva (-0,4%) entrambe con il 2,5%.