Juventus, Ronaldo e il tampone covid: "Una caz...a". Poi cancella il commento

COVID, RONALDO CONTRO IL TAMPONE. BASSETTI. NON CONDIVIDO L'ESPRESSIONE, MA HA DETTO UNA COSA CHE PENSANO MOLTI

"Credo che Ronaldo abbia rappresentato il sentimento di molti italiani. Non condivido l'espressione usata, che è volgare, ma ha detto una cosa che molti pensano. Il tampone ha un grande significato nel tracciamento però oggi stiamo per avere un Paese che rischia di finire ingessato dalla strategia dei tamponi". Così all'Adnkronos Salute Matteo Bassetti, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente della task force Covid-19 della Liguria, commenta il post su Instagram del giocatore della Juventus Cristiano Ronaldo, che ieri è risultato ancora positivo a Covid e non potrà giocare stasera nel big match di Champions all'Allianz Stadium contro il Barcellona. Il campione portoghese ha scritto nei commenti: "Il tampone è una str...". "La gente considera il positivo al tampone un appestato uscito dal reattore di Chernobyl, dobbiamo finirla. Ronaldo ha detto una cosa violenta ma condivisa, e non vuol dire essere negazionista - conclude Bassetti - Il mio invito è ad avere un atteggiamento di consapevolezza e anche di appropriatezza di utilizzo di questi test diagnostici: in Italia se ne è fatto un uso improprio".

Cristiano Ronaldo. "Mi sento bene, test covid è una ca...."

"Mi sento bene e in salute. Forza Juve", scrive su Instagram Cristiano Ronaldo (aggiungendo l'hasta bianconero #finoallafine) che nelle scorse ore è risultato ancora positivo al Covid (l'attaccante della Juventus è asintomatico) cosa che gli è costata la presenza in campo nel big match di Champions all'Allianz Stadium contro il Barcellona di Lionel Messi.

"PCR (il tampone con metodica molecolare, ndr) is BULLSHIT (ca... ndr)", aggiunge CR7 nei commenti. Poi il fuoriclasse portoghese cancella la frase. L'attaccante della Juventus resta dunque in isolamento domestico nella sua villa in collina, dalla quale non esce ormai dal 15 ottobre, il giorno in cui ha fatto ritorno da Lisbona. Era risultato risultato positivo al Covid-19 lo scorso 13 ottobre, prima di una partita di Nations League che avrebbe dovuto giocare con la maglia del Portogallo.

La carica virale dei tamponi di Cristiano Ronaldo è progressivamente più bassa, quindi l'isolamento potrebbe termine a breve. Se risultasse negativo entro sabato, sarebbe in grado di disputare la partita di domenica pomeriggio a Cesena che vedrà la Juventus contro lo Spezia.