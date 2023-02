Juventus, sfogo Allegri a Sky: "Stufo di sentire le vostre caz...". Video

Juventus, Allegri in diretta tv (su Sky): "Mi stufo anche io a sentire queste ca...te che dite"

Massimiliano Allegri si arrabbia in diretta tv su Sky dopo l'1-1 di Juventus-Nantes in Europa League (con l'arbitro che ha negato un clamoroso rigore ai bianconeri, qui la moviola). "Io non voglio la Juve dell’1-0 se non mi fate diventare matto. Mi stufo anche io a sentire queste ca...te che dite", le parole di "Mister Juve". Che spiega: "Quello che dico io è che se addormentiamo la palla non va bene. Ma non voglio che la squadra vinca 1-0, non l’ho mai voluto, è un luogo comune che ormai viene detto, sono cose inesatte".

Massimiliano Allegri rivendica: "Dal Milan alla Juventus, le mie squadre hanno sempre chiuso prime in difesa e seconde in attacco, hanno sempre segnato 70-80 gol: dai dati non scappi, le chiacchiere le porta via il vento. Se volete vi dico sempre di sì così vi do ragione, ma non posso sentire dire che le mie squadre vogliono l’1-0. Voi chiacchierate di niente, io di numeri"

Juventus, lo sfogo di Allegri su Sky dopo la partita con il Nantes