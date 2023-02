Juventus rabbia: incredibile rigore negato col Nantes (e un rosso). La moviola

Juventus-Nantes 1-1, clamoroso rigore negato alla Juve

Finisce 1-1 Juventus-Nantes (segna Vlahovic al 13° pareggia al 60° Blas) e si complica il passaggio del turno di Europa League per i bianconeri che dovranno conquistare la qualificazione in Francia. Ma la squadra di Max Allegri ha da recriminare non solo con la sfortuna (due pali: uno di Chiesa e uno di Di Maria) per un episodio arbitrale che avrebbe potuto consegnarle la vittoria nel match d'andata. Al 95° colpo di testa di Bremer che, sul cross di Cuadrado, toglie la palla a Locatelli, senza trovare la porta, ma c'è un fallo di mano in area di Centonze che cambia la traiettoria del pallone. Il VAR controlla e richiama l'arbitro Joao Pinheiro che poi rivede l'azione, ma dà fallo di Bremer e concede la punizione per il Nantes. Vediamo cosa ha detto a Dazn l'ex arbitro Marelli.

Juventus-Nantes, Marelli: "Rigore evidente, non c'è fallo di Bremer"

"Tocco di mano molto evidente. La posizione delle braccia del giocatore del Nantes è notevolmente superiore alla linea delle braccia e come sappiamo questo è automaticamente calcio di rigore - l'analisi dell'ex arbitro Luca Marelli a Dazn sull'episodio discusso del match tra Juventus e Nantes - A sorpresa dopo l'on field review si è deciso per un fallo di Bremer che io non riesco a vedere. Vero che Bremer ha le mani sopra alle spalle dell'avversario, ma è una dinamica normalissima. Se andiamo a vedere tutte le reti realizzate di testa hanno questa dinamica. Bremer salta da solo e solamente verso la fine tocca le spalle del giocatore"

Juventus-Nantes, mancata espulsione di Castelletto. La moviola di Marelli a Dazn

Marelli nella sua moviola a Dazn evidenzia il fallo su Vlahovic che nel secondo tempo di Juventus-Nantes poteva portare al cartellino rosso di Castelletto: "Questo è un giallo facile (il secondo) perchè interrompe un'azione potenzialmente pericolosa. Castelletto entra direttamente sul giocatore che lo aveva saltato e aveva di fronte tanti metri davanti. Un secondo giallo completamente mancato, ovviamente il VAR non poteva intervenire non essendo un rosso diretto."