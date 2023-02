Wanda Nara, papà sposa la sensualissima Alicia (le foto!). Ma l'ex di Icardi..

Wanda Nara e Zaira Nara assenti al matrimonio del padre Andres

Il papà di Wanda Nara, Andrés Nara si è sposato. Le nozze sono state celebrate a Buenos Aires, ma l'ex di Mauro Icardi e la sorella Zaira non erano presenti.

Wanda Nara, papà Andres sposa Alicia Barbasola

La moglie del padre di Wanda Nara è l'attrice e modella Alicia Barbasola. “Abbiamo deciso di suggellare il nostro amore con un'unione cristiana. Andrés mi ha proposto di sposarlo, ma gli ho detto che non mi interessava firmare nessun documento. La nostra unione viene dal cuore, è qualcosa di emotivo. E quello che contava per me era che stessimo bene. Quindi per me, con la benedizione di Dio, è stato sufficiente", ha raccontato la nuova moglie di Andrés Nara a Teleshow.

Wanda Nara, l'abito di nozze di Alicia Barbasola nuova moglie del papà Andrés Nara

Per il matrimonio con il padre di Wanda Nara, Alicia Barbasola si è presentata con un abito disegnato dallo stilista Leandro Mareco, che ha lavorato a tempo di record per realizzare il suo outfit per il grande giorno: 4 giiorni e il vestito di nozze era già pronto.



