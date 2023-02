Valentina Vignali, i bikini da urlo: Santo Domingo non è mai stata così calda! Le foto

Valentina Vignali ai Caraibi: vacanza e bikini da sogno

"Caribbean baby", Valentina Vignali saluta i fans dalla Repubblica Dominicana. La campionessa di basket e influencer si gode qualche giorno di vacanza al caldo sotto il sole caraibico.

La rottura con Lorenzo Orlandi è alle spalle (la cestista lo comunicò in una storia su Instagram a fine dicembre, spiegando che non sarebbe più tornata sull'argomento) ha festeggiato San Valentino e San Faustino da single.

"February never felt so good" (Febbraio non è mai stato così bello) scrive in un post sui social che raccoglie il pieno di like.

Valentina Vignali... sotto la giacca niente

Valentina Vignali star dei social. Nei giorni scorsi aveva pubblicato un selfie con addosso una giacchetta aperta dei New York Knicks (a proposito di Nba, è stata a Parigi per il match tra Detroit Pistons e Chicago Bulls: da applausi la sua sfilata per entrare nel palazzetto).



"Curve pericolose"... "Stratosferica", "Mamma spettacolo", tra ai tanti commenti d'amore dei followers nei confronti della Vignali.

Leggi anche

Boateng e Valentina Fradegrada, amore e lingerie rosso fuego. Le foto

Valentina Fradegrada (Instagram valentinafradegrada)





Leggi



Wanda Nara, lingerie di pizzo rossa e messaggio d'amore Ivana Knoll, Onlyfans? La rivelazione della tifosa più sensuale del mondo