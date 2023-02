Boateng e Valentina Fradegrada, amore e lingerie rosso fuego. Le foto

Kevin Prince Boateng e Valentina Fradegrada, San Valentino romantico: le dediche d'amore

"My Valentine Kevin Prince Boateng love you Pooky", la dedica romantica è firmata da Valentina Fedraga. Pioggia di like ai post d'amore dell'influencer (3,5 milioni di follower su Ig), imprenditrice (tra le tante cose, nel 2017 ha lanciato il suo brand di costumi Upside down bikini) e modella bergamasca (senza dimenticare i suoi 5 titoli italiani di arti marziali).

"Ti ho amato ieri, ti amo ancora, ti amo sempre, ti amerò sempre!!", scrive a sua volta l'ex centrocampista di Milan e Monza alla moglie che riposta le parole dolcissime in una storia su Instagram.

Lady Boateng, Valentina Fradegrada foto in lingerie rossa da urlo

Ma i fans di lady Boateng hanno anche apprezzato molto l'intimo di pizzo rosso che Valentina Fedraga ha usato per postare le foto di San Valentino.

L'amore viaggia a mille per la coppia, che si conobbe nell'estate 2021. A giugno dell'anno scorso si sono sposati nel metaverso con cerimonia organizzata dal wedding planner Enzo Miccio.

Leggi anche