Valentina Vignali incanta Parigi e l'Nba: l'ex Gf Vip è mozzafiato. Foto-Video

Valentina Vignali sbarca... nell'Nba: "sfilata" a Parigi per l'ex star del Grande Fratello Vip

La campionessa di basket e star su tv (dal Grande Fratello a Uomini e Donne, tra i tanti programmi di cui Valentina Vignali è stata protagonista) e social (solo su Ig conta oltre 2,6 milioni di follower) è volata a Parigi per assistere alla trasferta europea della National Basket Association che ha portato all'Accor Arena di Bercy i Detroit Pistons e i Chicago Bulls (126-108 il punteggio finale). Applausi per Magic Johnson, gloria dei Los Angeles Lakers anni '80 (memorabili le sue sfide contro Larry Bird e i suoi Boston Celtics) che si prende l'ovazione del pubblico francese.

Valentina Vignali (Instagram valentinavignali)



Ma nella notte magica a incantare il pubblico social è una Valentina Vignali bella più che mai che 'sfila' entrando nel palazzetto dello sport parigino...

Valentina Vignali, che sfilata all'Arena di Parigi per il match Nba. Video



