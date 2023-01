Camila Giorgi vs Belinda Bencic: Australian Open, è sfida in campo (e fuori)

Camila Giorgi vola all'Australian Open

Camila Giorgi marcia spedita all'Australian Open. La tennista italiana ha battuto in due set la slovacca Anna-Karolina Schmiedlova (n.105 al mondo che aveva sconfitto l'attuale numero uno azzurra Martina Trevisan nel primo match dell'Happy Slam cancellando il sogno di un derby italiano) con un comodo 6-4, 6-3 in un'ora e 31 minuti.

La campionessa di Macerata vola quindi al terzo turno per la quinta volta in carriera (suo miglior risultato nel torneo) confermando quanto fatto nel 2022. Un buon inizio di anno per Camila Giorgi che parte dal 70 del ranking Wta - anche a causa dei problemi fisici che l'hanno tenuta fuori dopo lo Us Open di settembre per tutto il finale di stagione - e sembra pronta a recuperare posizioni nella classifica mondiale.

Camila Giorgi vs Belinda Bencic all'Australian Open: sfida tra campionesse nel tennis e social

Camila Giorgi sabato sfiderà Belinda Bencic (che ha battuto l'americana Claire Liu in due set: 7/6, 6/3) per un posto negli ottavi di finale: match difficile contro la testa di serie numero 12 dell'Australian Open, una tennista che è stata anche tra le top-5 Wta e che lo scorso novembre ha condiotto la sua Svizzera a vincere la Billie Jean Cup 2022 (la Coppa Davis femminile).



Tennista talentuosa sul campo e apprezzata anche lei sui social: ma lì Camila Giorgi è un passo avanti (655mila follower contro 423mila e poi le foto e selfie delle tennista italiana sono sempre da 10 e lode: apprezzatissime dai fans).



La speranza dei tifosi italiani è che la campionessa azzurra sabato sia un passo avanti anche sul campo, così da battere la Bencic e guadagnare la qualificazione agli ottavi di finale dell'Happy Slam.