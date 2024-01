Juventus, sorpasso scudetto all'Inter con super Vlahovic

La Juventus vola: il 3-0 a Lecce ha segnato il sorpasso sull'Inter. I bianconeri vanno in testa alla classifica, con una partita in più (i nerazzurri recupereranno la sfida con l'Atalanta il 28 febbraio) e, se dovessero battere l'Empoli sabato prossimo all'Allianz Stadium, si presenterebbero a San Siro per il derby d'Italia di domenica 4 febbraio davanti ai rivali. I bianconeri stanno marciando a ritmi altissimi in campionato e provano a mettere pressione a Lautaro Martinez e compagni.

Obiettivo chiaro: insinuare dei dubbi nella corazzata nerazzurra, dare un segnale forte nel big match Inter-Juve che cambi la storia della stagione. Senza dimenticare che la squadra di Inzaghi poi a febbraio sarà impegnata in un difficile doppio match di Champions League contro l'Atletico Madrid (con la prospettiva di qualificarsi ai quarti), mentre quella di Allegri, a parte la Coppa Italia (semifinale in primavera col Frosinone) può concentrarsi unicamente sulla volata scudetto.

"Che effetto fa la Juve prima? Nel calcio non c'è niente di impossibile. Bisogna aver la convinzione nella testa di arrivare e lavorare per rendere possibili le cose impossibili", ha detto l'allenatore bianconero dopo il 3-0 di Lecce. Con un Vlahovic autore di una doppietta e sempre più leader della squadra: 11 gol e 3 assist in stagione, con un cambio di marcia deciso nelle ultime 5 partite dove ha sempre inciso risultando determinante nelle vittorie della Signora.

Juventus sorpasso (super Vlahovic), ma i bookmakers: "Scudetto all'Inter". Milan tagliato fuori

Inter-Juventus, duello scudetto apertissimo (col Milan lontano ma che sogna di diventare terzo incomodo...). Ma cosa dicono i bookmakers?

Secondo i broker nonostante le vittorie in serie, il sorpasso e la media punti altissima, per il tricolore la favorita resta l'Inter. E in modo piuttosto netto. Gli inglesi di William Hill danno i nerazzurri a 1,25: ossia punti un euro e vinci 'appena' 25 centesimi, contro il 3,75 della Juventus.

Giusto un po' più equilibro in più (ma non troppo...) per Sisal e Snai che hanno una forchetta tra 1,40 e 1,45 sull'Inter e 2,75/3 per la Juve. Il Milan? Una rimonta rossonera è considerata altamente improbabile: quote che vanno da 12 (Snai) salgono a 16 (Sisal) e si impennano a 21 (William Hill)