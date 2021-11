Juventus, Soulé convocato dall'Argentina? Dietro c'è la mano della Figc

Soulé-Argentina, il talentino della Juventus Under 23 è stato convocato dalla Nazionale maggiore e pare che la motivazione sia di natura "politica"

Ha suscitato una certa sorpresa la convocazione di Matias Soulé da parte del ct dell'Argentina Scaloni per le qualificazioni modiali con Urugay e Brasile. Il 18enne che milita nella Juventus Under-23 era un soggetto sostanzialmente sconosciuto ai più ma è comunque considerato un possibile futuro fenomeno. Secondo quanto riporta il giornalista della Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin, la convocazione di Matias Soulé con la Nazionale maggiore argentina avrebbe una motivazione politica e nasce in risposta a una mossa della Figc.

Matias Soulé ha passaporto italiano e quindi avrebbe potuto vestire la maglia azzurra. Con la convocazione da parte di Scaloni, invece, l'Argentina si è assicurata di non perdere un possibile titolare per molti anni a venire. "La Figc si è mossa per convocare Matias #Soule in azzurro: il passaporto italiano lo permette. Anche così si spiega la convocazione di Scaloni nell’Argentina", scrive Bianchin su Twitter.

Matias Soulé è un giovane talento cresciuto nel Velez e acquistato dalla Juventus nel mercato di gennaio del 2020. Il centrocampista non ha ancora esordito con la prima squadra ma è stato convocato da Massimiliano Allegri nella sfida contro il Napoli dell'11 settembre 2021. In questa stagione ha messo a segno un gol e un assist in Youth League.