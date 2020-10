Juventus vince lo scudetto social davanti a Inter e Milan. Classifica

Oltre sessanta milioni di interazioni e novanta mln di views video: la Juventus vince lo scudetto dei social a settembre con grande vantaggio sulle inseguitrici. Sul podio è un derby in volata tra Inter e Milan. Lontanissime le altre con Napoli e Roma che chiudono la top-5 e precedono Atalanta-Lazio-Fiorentina. Nelle prime dieci squadre social poi ecco Cagliari e Sampdoria. I trend sono by Primaonline in collaborazione con Sensemakers che propone la classifica Social per le Squadre di Calcio italiane.